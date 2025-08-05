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四川未成年霸凌事件引眾怒 爆發大規模抗議多人被捕

中央社／ 上海5日電

中國四川江油日前發生一起未成年霸凌事件，網路流傳影片中，霸凌者態度囂張表示，「都進去（警局）10多次了，沒20分鐘就出來了」，引發群情激憤，當地群眾不滿警方處理過輕，昨晚爆發大規模抗議，警方暴力驅趕民眾，多人被捕。

據網路流傳影片與陸媒報導，7月22日，14歲賴姓女學生與15歲劉姓女學生發生矛盾，劉女和另外2人把賴女抓到一廢棄建築內，對賴女進行辱罵、威脅和毆打，包括脫衣服、輪番掌摑、被逼下跪大力踢踹等。當賴姓女學生表示她的爸爸會報警時，一名霸凌者囂張表示「你覺得我們怕你嗎，又不是沒進去過」，另一名霸凌者說，「都進去10多次了，沒20分鐘就出來了」。

相關影片2日在網路上開始流傳，引發群情激憤。4日，江油市公安局發布警情通報，稱賴女只受輕傷，指出涉事3人分別送專門學校矯治或批評教育。大批民眾不滿警方處理過輕，齊聚江油市政府外抗議，要求嚴懲加害者，與警方對峙。

根據X平台的爆料帳號「李老師不是你老師」發布的多段影片，4日下午開始，陸續有抗議群眾遭警方抓捕，甚至裝進運豬車運走。即使警方已將市政府前道路封鎖，現場民眾仍聚集抗議直到深夜，並對著警方高唱國歌、吶喊口號。半夜警方突然開始清場，暴力抓捕市民，爆發流血衝突，一直持續到5日凌晨3時。

影片 霸凌

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