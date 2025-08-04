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兩岸霹靂舞大賽福建登場 台灣及大陸選手搭擋同場比舞技

聯合報／ 特派記者陳宥菘／福州即時報導
第十三屆海峽青年薈（原海峽青年節）近日在福建福州登場，系列活動之一「2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽」總決賽4日舉行，為促進兩岸選手「以舞會友」，賽制設置2v2形式，由台灣選手與大陸選手搭擋出賽。記者陳宥菘／攝影
第十三屆海峽青年薈（原海峽青年節）近日在福建福州登場，系列活動之一「2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽」總決賽4日舉行，為促進兩岸選手「以舞會友」，賽制設置2v2形式，由台灣選手與大陸選手搭擋出賽。記者陳宥菘／攝影

2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽總決賽4日在福建省福清市文化藝術中心舉行，賽事共有成人Breaking 2V2、少兒Breaking1V1、團隊鬥舞三大項目。記者陳宥菘／攝影
2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽總決賽4日在福建省福清市文化藝術中心舉行，賽事共有成人Breaking 2V2、少兒Breaking1V1、團隊鬥舞三大項目。記者陳宥菘／攝影
2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽「成人Breaking 2V2」組別，由來自台灣的彭聖喬及大陸選手童傑榮（圖左）組隊奪冠。記者陳宥菘／攝影
2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽「成人Breaking 2V2」組別，由來自台灣的彭聖喬及大陸選手童傑榮（圖左）組隊奪冠。記者陳宥菘／攝影
第十三屆海峽青年薈（原海峽青年節）近日在福建福州登場，系列活動之一「2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽」總決賽4日舉行，為促進兩岸選手「以舞會友」，賽制設置2v2形式，由台灣選手與大陸選手搭擋出賽。據悉，雙方僅有不到半天的時間熟悉彼此、協調招式，最終由來自台灣的彭聖喬及大陸選手童傑榮聯手奪冠。

大賽4日下午在福建省福清市文化藝術中心舉行，兩岸近300名街舞愛好者齊聚一堂，其中台灣青年60名，分別來自築夢者舞團、Yumin舞蹈運動館、金門街頭藝術協會等。

築夢者舞團團長田晉瑜（哈利）此次擔任比賽裁判，他分享，街舞的精神是「peace、love、unity、having fun」，當兩岸一起組隊，雙方既要合作完成舞蹈，又要跟對手展開沒有衝突性的對抗，「我們用舞蹈來說話，它是一種交流最好的媒介」。

談到兩岸霹靂舞風氣，田晉瑜說，10年前的台灣舞者可以為了贏付出一些代價，現在霹靂舞在台灣更像是一種生活方式，舞者很放鬆，但是少了想贏的感覺；而大陸，霹靂舞比較像是一種體育競賽，舞者每天都很認真，可是不太放鬆，多交流或許能打破這樣的狀態。

Yumin舞蹈運動館主理人尤漢翔指出，大陸舞者非常勤練，一個很誇張的招式一天可以練上七、八個小時，毅力很值得台灣舞者學習；台灣舞者則在音樂掌握、獨創性上有更出色的表現，實際較勁之後，不同風格才有辦法擦出火花。

這次比賽還設置文化研學行程，安排兩岸青年走訪鶴拳館，體驗傳統文化與潮流街舞的碰撞。田晉瑜認為，霹靂舞也能揉和中華傳統文化的元素，例如他最近在嘗試將醉拳的DNA跟街舞合在一起。尤漢翔則說，未來希望能在舞蹈裡融入功夫的招式。

本屆海峽青年薈舉辦期間，還有一系列交流活動集中展開。4日上午，第三屆海峽兩岸（福建）青少年馬術邀請賽也在福州登場，來自福建、海南、台灣等兩岸20支青少年馬術隊伍、200多人齊聚賽場比賽，台灣方面約有20幾位，分別來自金門馬術委員會、尼普頓馬術創意園區、彰化三春森林馬術俱樂部。

馬術邀請賽主辦單位福建省馬術協會秘書長楊榕生指出，馬術比賽涉及到用馬問題，現在目前最大的困難就是台灣的馬匹無法運到大陸進行比賽，不過由於兩岸的日常訓練方式都遵循國際馬術聯合會的規則，對於馬匹的指令，大家都使用同樣的方式，所以很快就會進入狀態。

第三屆海峽兩岸（福建）青少年馬術邀請賽4日上午在福州進行，台灣方面有來自金門馬術委員會、尼普頓馬術創意園區、彰化三春森林馬術俱樂部的選手參賽。記者陳宥菘／攝影
第三屆海峽兩岸（福建）青少年馬術邀請賽4日上午在福州進行，台灣方面有來自金門馬術委員會、尼普頓馬術創意園區、彰化三春森林馬術俱樂部的選手參賽。記者陳宥菘／攝影
作為第十三屆海峽青年薈集中活動之一，第三屆海峽兩岸（福建）青少年馬術邀請賽4日上午在福州舉辦。記者陳宥菘／攝影
作為第十三屆海峽青年薈集中活動之一，第三屆海峽兩岸（福建）青少年馬術邀請賽4日上午在福州舉辦。記者陳宥菘／攝影

福建 青年 街舞 舞團 運動 體育 音樂

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