追蹤屈公病 中國佛山買退燒關節痛藥品要實名登記

中央社／ 台北4日電

中國屈公病疫情持續擴大，確診病例已直逼7000例。為便於官方追蹤病例及防止傳染蔓延，爆發這波疫情的廣東省佛山市官方宣布，即日起全市所有零售藥店若出售發熱、皮疹、關節痛等屈公病症狀的多達47種藥品，都需實名登記。

南方都市報報導，上述47種藥品中，包括在中國廣為人知的連花清瘟膠囊、板藍根等，且都包含兒童劑型。

根據報導，佛山市市場監督管理局今天透過其微信公眾號，發布名為「關於疫情（屈公病，中國稱「基孔肯雅熱」）防控期間，加強零售藥店銷售重點管控藥品登記管理的通知」的文件，提到上述內容，並指這一作法已於1日生效。

這項通知表示，根據佛山市疫情防控工作統一部署，全市所有零售藥店1日起嚴格執行「銷售重點管控藥品」登記報告制度。而納入實名登記管理的47種藥品，是治療屈公病引起的發熱、皮疹、關節痛等症狀的藥品。

通知提到，民眾在佛山市各藥店購買上述藥品時，需配合藥店工作人員進行「掃碼實名驗證」，並填報相關個人資訊。同時，若有發熱、皮疹、關節痛等症狀，以及近期是否有被蚊蟲叮咬等訊息，也應主動告知藥店工作人員。

這項通知說，對於不便使用智慧型手機或無法自行登記的老年人等特殊族群，應由家屬協助，或由藥店工作人員提供必要幫助完成登記。

通知又說，各零售藥店及相關部門將「嚴格遵守國家關於個人信息保護的法律法規」，對蒐集的購藥人資訊「嚴格保密，僅用於疫情防控需要」。

在屈公病疫情持續擴大，且先後蔓延至澳門、香港後，中國國家疾控局長沈洪兵2日前往佛山指導屈公病疫情防控，並要求力爭在最短時間內撲滅疫情，確實保障民眾身體健康和「社會大局平安穩定」。

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