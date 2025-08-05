深圳機場三跑道 校飛完成…年底前啟用

8月3日清晨，隨著一架編號為B-129X的校驗飛機平穩降落，歷時20天的深圳寶安國際機場三跑道飛行校驗工作圓滿結束，為後續項目竣工驗收、試飛、行業驗收以及年內投用奠定了基礎，預計今年年底前啟用。

新華社報導，飛行校驗是新建跑道正式投入運行前的先決條件之一，通過使用裝有專業校驗設備的飛行校驗飛機對相關保障系統檢驗、測試，達到保證飛行安全目的。此次深圳機場三跑道飛行校驗內容包括儀表著陸系統、助航燈光系統、跑滑系統及飛行程序等16個校驗科目。

今次完成三跑道校飛任務，成為繼今年5月底三跑道助航燈光亮燈之後，又一重要階段性成果，表明新建三跑道跑滑系統及相關的導航設備、助航燈光系統、三跑道飛行程序等已具備使用條件。