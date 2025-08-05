青少年沙縣足賽 台灣雙冠軍

2025年海峽兩岸（沙縣）青少年足球賽暨海峽友誼盃於7月30日在福建三明沙縣舉行，來自海峽兩岸的32支球隊，近500名選手齊聚一堂、切磋球技，在綠茵場上展開激烈角逐。其中，台灣有10支隊伍參賽，分別勇奪U10、U14組冠軍，展現出色的競技實力。

據悉，本次賽事採5人制足球，在為期三日的賽程中，分組進行共53場賽事，經過激烈的角逐，台灣足球小將們展現出精彩的實力，由金門KMFC足球隊獲得U10冠軍、台灣ZYFC獲得U14冠軍。

金門足球隊總教練認為，通過這幾天的比賽，他發現沙縣三明的小朋友是比較善於身體的碰撞、球場上對比賽的積極度較高。在冠軍賽前，因為有跟當地的建小足球隊交過手，所以在戰術上做了一些調整，最後分析下來戰術是成功的，「非常開心能拿下這次的冠軍。」

獲得最佳球員的周同學提到，自己在第一場進的第一顆球，因為有擺脫防守球員的盯防，才能直接射門左腳得分，隊員們也透過許多傳導球製造出好的攻門機會，展現出團隊合作的精神。獲得U10冠軍的金門KMFC足球隊隊長則表示，「我們有跟很多球隊交流，他們的球技非常好，這次比賽很有趣、很好玩。」。

賽場上，兩岸球員們對比賽充滿熱情，場下展開暖心互動。台灣ZYFC隊員表示，「場上我覺得對手球風比較強悍，選手們會上身體強度，但場下每個人都非常的溫柔，在閉幕典禮中交換禮物的環節，大家也都用心準備，非常熱情，這幾天過得相當充實且愉快。」

本次賽事不僅是一場競技盛宴，更成為兩岸青少年交流的紐帶。台灣ZYFC教練表示，「來到沙縣這個小吃美食之都，感覺特別開心，主辦方給大家提供了一個很好的場地交流切磋，是一次很棒的交流活動。」