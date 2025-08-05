遊客艘次雙增 陸郵輪旅遊熱

中國首都北京在今天8月4日發布了「暴雨紅色預警」，從4日到5日將有強降雨天氣發生，北京官方呼籲民眾「非必要不外出」，還有部分的公司行號自行選擇在下午提早下班。近期中國北方遭遇連日強降雨和洪災，光是在北京地區，從上周以來已知至少44人死亡，其中在北京郊外的密雲區太師屯鎮養老中心，有31名行動不便的老者不幸罹難，這也是2012年以來北京遭遇最嚴重的暴雨洪災。

2025-08-04 17:23