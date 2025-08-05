遊客艘次雙增 陸郵輪旅遊熱
這個暑期大陸海洋旅遊走紅，中國郵輪旅遊進出港旅客總數、郵輪艘次均呈現爆發式增長態勢。
新華社報導，大陸國務院自然資源部1日發布數據顯示，政策利好、供給優化和出遊意願上漲等因素助力海洋旅遊市場持續升溫，上半年全國海洋旅遊業實現增加值7718億元，同比增長8.0%；郵輪旅遊熱度高漲，全國郵輪港口進出港旅客總數和郵輪艘次分別同比增長40.1%和33.7%；「五一」假日當天，天津國際郵輪母港辦理「240小時過境免簽」手續的旅客超過400人，創復航以來單日新高。
隨著暑期休假季來臨，預計郵輪旅遊等海洋旅遊將進一步高速增長。
近日榮獲「亞洲最佳郵輪」稱號的「MSC榮耀號」回歸上海母港，從吳淞口國際郵輪港開啟2025年暑期航季，至9月將在上海母港開啟13條暑期航次，前往濟州、釜山、福岡、沖繩、鹿兒島、佐世保等一系列日韓熱門免簽目的地，不僅覆蓋國內多元客群，也將吸引近3000名境外賓客抵滬登船。
不僅「MSC榮耀號」，滿載遊客的「海洋光譜號」7月18日也靠泊上海吳淞口國際郵輪碼頭，2025年吳淞口國際郵輪港出入境旅客突破100萬人次，比去年同期增長約55.2%。
作為亞洲最大郵輪母港，吳淞口國際郵輪港的繁忙標志著中國郵輪市場迎來熱潮。今年上半年，吳淞口國際郵輪港累計靠泊郵輪137艘次，較2024年同期增長85%；旅客出入境接待總量約93萬人次，較2024年同期增長52%。
另外，今年6月，「歌詩達·賽琳娜號」、「海洋光譜號」以及「愛達·魔都號」三艘大型郵輪同時停靠該港並開展母港運營，當日出入境人次超過2.2萬，創下吳淞口國際郵輪港復航後單日出入境人次最高紀錄。
近期，以吳淞口國際郵輪港為重要組成部分的上海郵輪口岸更是迎來暑期遊熱潮。7月1日暑運以來，上海郵輪口岸已累計查驗出入境旅客超8.4萬人次、出入境郵輪超24艘次。其中，家庭親子、畢業學子、「銀髮族」出遊等客流群體疊加，以親子遊群體為出行主流。
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