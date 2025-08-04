暴雨又來襲 北京市發布最高等級預警籲民眾別出門

北京市郊密雲等地嚴重洪災後正待重建，暴雨今天再度來襲。北京市官方今天先後發布最高等級的暴雨紅色預警及防汛1級應急響應，指傍晚6時至明早5時是最大降雨期，全市民眾非必要不外出，各級學校停課，企業單位非必要不上班。

北京市應急管理局今天中午表示，根據氣象單位預報，今天中午12時至5日上午8時，北京市大部分地區將出現每小時雨量達70毫米或6小時雨量100毫米以上的暴雨。

預報指出，房山、門頭溝、石景山等區的部分地區，6小時降雨量可達150毫米以上，個別地區更可能超過200毫米，山區及近山區出現山洪、土石流、崩塌等災害的風險極高，低窪地區極易出現積水。

有鑑於此，北京除全市發布暴雨紅色預警外，豐台、房山、門頭溝、石景山、懷柔等5區上午已先各自發布暴雨紅色預警；而北京市防汛指揮部已啟動延慶、懷柔、密雲、石景山、門頭溝、房山、豐台等7區，以及順義、通州二區的潮白河幹流及其管理範圍的防汛1級應急響應；其餘地區也啟動防汛2級應急響應。

北京市防汛指揮部除啟動全市防汛1級應急響應外，並呼籲北京市民非必要不外出；全市各企業、事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工上班；全市各級學校停止全部實體教學和野外教學活動；在建工地停工；停止涉山涉水戶外旅遊，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶一律停業。

此外，全北京市也停止有組織的文旅活動和文化藝術培訓、室內外體育賽事活動、體育運動類培訓活動；培訓機構停止全部實體培訓活動；重點危險區域和主要搶險救援道路將實施臨時交通管制措施，必要時地鐵、公車將停運；涉及山區地質災害沿線和途經洪水區域的火車將及時採取停運、折返等措施。

通報並要求，山區危險地區村落及住戶、滯留遊客，以及城區危舊房屋、低窪院落等居民，要服從安排儘早轉移，且避險轉移後未經允許不得返回。

根據北京市官方公布數字，截至7月31日12時，北京這一波暴雨引發的洪災累計已造成44人死亡、9人失蹤，直到今天尚未更新。