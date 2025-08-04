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愛滋病疫苗研發 大陸稱已取得重要進展

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國疾控中心性病愛滋病預防控制中心團隊宣布，已於近日完成中國首個複製型天壇痘苗載體愛滋病疫苗I期臨床試驗。（新華社）
中國疾控中心性病愛滋病預防控制中心團隊宣布，已於近日完成中國首個複製型天壇痘苗載體愛滋病疫苗I期臨床試驗。（新華社）

北京日報報導，近日，中國疾控中心性病愛滋病預防控制中心團隊完成中國首個複製型天壇痘苗載體愛滋病疫苗I期臨床試驗。該研究創新性採用曾用於消滅天花的「天壇株」痘苗病毒為載體，試驗驗證了該方案的安全性且能激發有效免疫反應。報導稱，這象徵中國在愛滋病疫苗研發領域取得重要進展。

報導稱，愛滋病迄今仍是人類面臨的重大公共衛生挑戰之一，盡管抗逆轉錄病毒治療和暴露前預防取得進展，但每年仍有上百萬例愛滋病新發感染病例。

中國疾控中心研究團隊表示，由於愛滋病病毒具有高度變異性並攻擊免疫系統，疫苗研發面臨巨大挑戰。目前，全球已進行300多項愛滋病疫苗試驗，包括11項療效試驗，其中大多數未能證明其保護性免疫效果。

與提供瞬時抗原暴露的複製缺陷載體相比，具有複製能力的病毒載體可望成為愛滋病抗原遞送的替代方案。腺病毒、牛痘病毒、巨細胞病毒等具有複製能力的病毒載體都已在臨床前或臨床試驗中進行研究。

中國疾控中心性病愛滋病預防控制中心、北京協和醫院等團隊嘗試採用曾用於消滅天花的「天壇株」痘苗病毒為載體，構建重組疫苗，在48名健康受試者中完成安全性、免疫原性評價的I期臨床試驗。

北京日報表示，研究結果驗證了複製型天壇痘苗載體疫苗在健康人群中的安全性，探明了這種加強免疫方案誘導持久愛滋病特異性免疫反應的能力，為Ⅱ期臨床試驗奠定了基礎。

根據中國疾病預防控制中心性病愛滋病預防控制中心發布的報告，2024年中國大陸HIV感染者達10萬1,626例，既往HIV感染者當年轉化為愛滋患者1萬8, 096例。

新報告病例中，HIV感染者男女之比為3.2∶1。性傳播依然是中國大陸愛滋病的主要傳播途徑，其中異性性傳播占主導地位。

疫苗 愛滋病 腺病毒

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