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北京全市啟動防汛一級應急響應 呼籲市民非必勿外出

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
北京市防汛指揮部4日中午宣布啟動全市防汛一級應急響應，預計最強降雨集中在當天下午6時至5日上午5時。（新華社）
北京市防汛指揮部4日中午宣布啟動全市防汛一級應急響應，預計最強降雨集中在當天下午6時至5日上午5時。（新華社）

北京市應急管理局4日通報，北京市當日下午1時升級發布暴雨紅色預警信號。預計當天午後起，北京市將出現強降雨天氣，最強降雨集中在當天下午6時至5日上午5時。北京市防汛指揮部啟動全市防汛一級應急響應，呼籲市民注意安全防範。

通報並呼籲北京市民非必要不外出，確需出行人員關注出行提醒，遇有積水路段請勿涉水行車，不要在低窪路段和區域停放車輛。同時也呼籲企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。停止有組織的文旅活動和文化藝術培訓、室內外體育賽事活動及體育運動類培訓活動。

通報稱，學校停止全部線下教學活動和野外教學活動，培訓機構停止全部線下培訓活動，在建工地停工。停止涉山涉水戶外旅遊，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業。重點危險區域和主要搶險救援道路將實施臨時交通管制措施，必要時將採取地鐵、公交停運措施。涉及山區地質災害沿線和途經洪水區域的火車將及時採取停運、折返或迂迴等措施。

通報指出，山區險村險戶、滯留遊客、城區危舊房屋、低窪院落等受威脅人員，要服從安排儘早轉移，避險轉移後未經允許不得返回。

北京7月下旬遭遇極端強降雨引發重大災情，截至7月31日中午，已造成44人遇難，另有九人失蹤失聯。其中密雲是此次北京暴雨受災最嚴重的區域，密雲水庫更在7月27日罕見洩洪。當地至少有37人遇難，其中31人是住在太師屯鎮養老照料中心的老人。

有輿論認為，北京此次強降雨連下多日，在被洪水淹沒前，養老中心及相關機構沒有及時進行應急處置工作，恐有失職之嫌。

北京 洪水 強降雨

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