北京7區啟動最高等級防汛應急響應 籲市民非必要勿外出

北京7月底以來遭受連續暴雨襲擊，北京市應急管理局宣布，據市氣象台預報，4日12時至5日8時，北京市大部分地區將出現1小時雨量70毫米或6小時雨量100毫米以上的強降水。其中，房山、門頭溝、石景山等區的部分地區6小時降雨量可達150毫米以上，個別點200毫米以上，山區及淺山區出現山洪、泥石流、滑坡等災害的風險極高，低窪地區極易出現積水。

為此，北京市防汛指揮部已啟動延慶、懷柔、密雲、石景山、門頭溝、房山、豐台等7區，以及順義和通州的潮白河幹流及其管理範圍「防汛一級應急響應」；東城、西城、朝陽、海淀、大興、昌平、平谷、經開區等8區，及順義和通州的潮白河幹流及其管理範圍以外區域「防汛二級應急響應」。

「防汛一級應急響應」是中國防汛抗旱應急響應體系中最高級別的響應行動，代表當前面臨的洪水災害形勢極其嚴峻，防汛抗洪工作進入最關鍵、最緊迫的階段。

在7月31日舉行的北京市防汛救災新聞發布會上，北京市政府公布，截至7月31日12時，北京近期強降雨已累計因災死亡44人、失蹤失聯9人。

面對新一波強降雨，北京市政府呼籲進入防汛一級應急響應區域市民非必要不外出，確需出行人員關注出行提醒，遇有積水路段勿涉水行車，也不要在低窪路段和區域停放車輛。

北京市政府並要求，企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。同時停止有組織的文旅活動和文化藝術培訓、室內外體育賽事活動及體育運動類培訓活動，並做好人員的安全疏散工作。

北京市所有學校也停止全部線下教學活動和野外教學活動，培訓機構停止全部線下培訓活動。在建工地停工，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業。重點危險區域和主要搶險救援道路將實施臨時交通管制措施，必要時將採取地鐵、公交停運措施。涉及山區地質災害沿線和途經洪水區域的火車將及時採取停運、折返或繞道等措施。