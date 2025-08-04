哈佛風波後 香港各大學接獲1100宗轉學查詢

香港教育局局長蔡若蓮透露，今年5月美國哈佛大學爆發被禁收國際學生風波後，香港8所官方資助大學收到包括哈佛大學等美國大專院校學生1100宗轉學查詢，迄今錄取了60人。

蔡若蓮3日在香港無線電視節目上談及教育問題時，透露了以上訊息。

今年5月，美國總統川普與哈佛爆發爭端，川普一度下令哈佛大學禁收國際生，香港個別大學馬上趁機向哈佛國際生伸出橄欖枝，邀請他們來港升學，並為有意轉學的學生提供無條件錄取、簡化入學程序及學術支援等。

香港多所大學於國際排名前列，其中英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）4月公布的2025亞洲大學排名榜，香港大學排名第6，與2024年一樣；

中文大學排名第9，較2024年升一位。

此外，國際高等教育機構（Quacquarelli Symonds,QS）6月公布的世界大學排名榜，香港有9所大學上榜，其中5所躋身全球首100位。

港府近年施政重點之一是進一步把香港大專院校教育國際化，招收更多國際學生，而哈佛風波的爆發，成為港府擴大招收國際學生的契機。