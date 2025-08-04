快訊

破莫拉克紀錄！高屏累積雨量近3千毫米 台20線2道路最快明傍晚搶通

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

哈佛風波後 香港各大學接獲1100宗轉學查詢

中央社／ 香港4日電

香港教育局局長蔡若蓮透露，今年5月美國哈佛大學爆發被禁收國際學生風波後，香港8所官方資助大學收到包括哈佛大學等美國大專院校學生1100宗轉學查詢，迄今錄取了60人。

蔡若蓮3日在香港無線電視節目上談及教育問題時，透露了以上訊息。

今年5月，美國總統川普與哈佛爆發爭端，川普一度下令哈佛大學禁收國際生，香港個別大學馬上趁機向哈佛國際生伸出橄欖枝，邀請他們來港升學，並為有意轉學的學生提供無條件錄取、簡化入學程序及學術支援等。

香港多所大學於國際排名前列，其中英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）4月公布的2025亞洲大學排名榜，香港大學排名第6，與2024年一樣；

中文大學排名第9，較2024年升一位。

此外，國際高等教育機構（Quacquarelli Symonds,QS）6月公布的世界大學排名榜，香港有9所大學上榜，其中5所躋身全球首100位。

港府近年施政重點之一是進一步把香港大專院校教育國際化，招收更多國際學生，而哈佛風波的爆發，成為港府擴大招收國際學生的契機。

延伸閱讀

與吳君如胞弟離婚6年 香港視后首當媽吐心聲：更不想生了

港大學收1100宗美國際留學生查詢 已60人入讀

被指台獨遭香港中大解聘 蕭新煌：北京整肅港學界

你家也有嗎？哈佛醫示警「臥室常見3物品」有害健康快扔 網批太可笑

相關新聞

陸女大生酷似大S走紅：未模仿她也不會消費她

根據三湘都市報導，近日，重慶醫科大學一名24歲的女大學生在網上分享自己的青海之旅，卻因酷似大S意外走紅。網友都驚呼「太像...

湖南一小學門口驚傳無差別攻擊事件 造成2死3傷

中國大陸再傳無差別攻擊事件。3日18時許，湖南省耒陽市若蘭小學大門口附近，一名31歲男子持刀無差別攻擊無辜民眾。當地警方...

日本粉絲團遊港 為大熊貓「加加」、「得得」歡慶周歲

香港大熊貓龍鳳胎家姊「加加」與細佬「得得」將於8月15日迎接一歲生日。香港旅遊發展局連同日本旅行社，為當地的熊貓粉絲打造...

香港44名器官移植健兒赴德征戰「世運會」 最小7歲

香港移植運動協會3日於伊利沙伯醫院舉行「第25屆世界移植運動會香港隊誓師大會」，44名香港移植運動員將赴德國參加8月中旬...

北京中軸線 世遺標誌碑南北揭幕 總長7.8公里15遺產點

北京中軸線上15處遺產點將配齊「中軸線專屬」世界文化遺產標誌，中軸線遺產保護公眾參與活動升級，利用文創新成果講好中軸故事...

貴州一漂流景區大量遊客滯留至凌晨 管理混亂惹議

因為未控制好客流量，貴州施秉縣一景區大量遊客滯留至凌晨。8月3日，有多位大陸網友發文稱，施秉縣的杉木河漂流風景區在8月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。