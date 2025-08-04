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中國打學術腐敗 大學黨委書記被指侵吞科研經費

中央社／ 台北4日電

中國強調科研重要性之際，湖南重點大學中南林業科技大學前黨委書記王漢青近日被「雙開」（開除黨籍和公職），他遭指大搞學術腐敗，侵吞科研經費，數額巨大。王漢青被查前不久，該校前校長廖小平也被查。

新京報報導，湖南省紀委監委今天發布，日前對中南林業科技大學前黨委書記王漢青嚴重違紀違法問題立案審查調查。

通報指，王漢青諸多違規事項，其中包括大搞學術腐敗，透過民間借貸獲取大額回報，違規從事營利活動，利用職權為親友謀利；非法收受巨額財物；利用職務便利，侵吞科研經費，數額巨大等。

通報說，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定給予王漢青開除黨籍處分；由湖南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

王漢青曾任多所大學的副校長、校長和黨委書記。2019年9月，他任中南林業科技大學黨委書記，2023年卸任。

今年2月21日，王漢青官宣被查，他被查6天前，中南林業科技大學前校長廖小平被查。

據報導，王漢青是湖南省科技領軍人才、湖南省121人才工程第一層次人才，中國教育部2018至2022年建築環境與能源應用工程專業教學指導委員會副主任委員。在國際、國內重要學術刊物上發表論文230餘篇，出版學術專著6本，主編和主審國家「十一五」規劃教材5本。

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