陸女大生酷似大S走紅：未模仿她也不會消費她

根據三湘都市報導，近日，重慶醫科大學一名24歲的女大學生在網上分享自己的青海之旅，卻因酷似大S意外走紅。網友都驚呼「太像了，感覺就是平行時空的另外一個大S」「不但長得像，連神韻也像」。

報導稱，這名女大學生7月23日起開設社群帳號，11天發文8篇，漲粉2.8萬，很多貼文的點讚量過萬，有一篇甚至有超10萬點讚。

7月31日，該博主在社媒回覆稱很感謝大家的喜歡，她說自己就是一個很普通的學生，照片都是手機拍的，可能有的瞬間或者角度有點像大S，「但是我真的從來沒想過要模仿她，我很喜歡她，也不會消費她」。女大生還說，「對自己很滿意以後，所以不會整容，以前沒有消費她」。

今年2月2日，藝人徐熙媛（大S）因流感併發肺炎過世，年僅48歲。作為「初代偶像劇女王」，大S出演過《流星花園》《轉角遇到愛》《泡沫之夏》等多部影視劇。