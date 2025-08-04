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貴州一漂流景區大量遊客滯留至凌晨 管理混亂惹議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
貴州杉木河漂流景區傳出因管理不善，上個周末有遊客漂流後滯留至深夜。（圖／取自澎湃新聞）
貴州杉木河漂流景區傳出因管理不善，上個周末有遊客漂流後滯留至深夜。（圖／取自澎湃新聞）

因為未控制好客流量，貴州施秉縣一景區大量遊客滯留至凌晨。8月3日，有多位大陸網友發文稱，施秉縣的杉木河漂流風景區在8月2日出現排隊超5小時、手機信號差、無車接送等情況，服務措施與應急預案不到位，導致大量遊客滯留至凌晨。

據澎湃新聞報導，3日凌晨，杉木河漂流風景區發布致歉信，表示將進行整改，升級遊客流量監測系統，努力提升景區營運水準。

杉木河漂流景區以漂流體驗聞名。據多名網友發文反映，2日，該景區因未控制好客流，導致漂流結束後大量遊客滯留。有遊客稱，票價包含接駁服務，漂流後需坐觀光車回到遊客大廳換衣服，但當日漂流結束後遲遲等不到接駁車，只能長時間滯留景區。有遊客步行幾公里回遊客大廳，「就算坐上車也出不去，都堵在路上了。」

一段遊客拍攝的影片中顯示，夜幕籠罩，仍有大批遊客排隊等待，現場擁擠、秩序混亂，退票的聲音此起彼落。 「（接駁車）20分鐘一趟車，一趟車才接20幾個人」，直到凌晨後，遊客才走出景區。

有網友稱，發現景有不少閒置的巴士，不理解為何不能把遊客有序接走。

在社群平台的投訴中，景區被質疑服務管理混亂。有遊客反映稱，漂流結束後排隊時間長，入場時也僅有2、3個入口，隊伍綿延上百公尺；有遊客目擊到下午兩點景區入客量已達6,000多人，卻未採取限流措施；花費人民幣50元購買行李托運服務，「上岸後行李卻遲遲不來」。

3日凌晨，涉事景區業者施秉縣杉木河旅遊開發公司才在抖音帳號「黔行施秉」發布致歉信。

「我們深知，每一位遊客選擇來到我們景區，都是對我們的信任與支持，而我們卻未能用完善的服務和有序的管理回報這份信任，這讓我們深感不安。」景區稱，為彌補此次過失，也為了在未來給遊客提供優質的遊覽體驗，將迅速展開整改。

「我們將升級遊客流量監測系統，加強對遊客數量的即時監控和預判，提前做好預警工作，一旦接近承載上限及時採取限流等管控措施。」景區稱，還將對工作人員進行系統培訓，提升應對突發狀況能力。

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