陸中央氣象台發布暴雨預警 北京、河北等地又有暴雨

7月底以來，大陸華北地區接連暴雨已經造成北京、河北至少75人死亡、多人失聯。大陸中央氣象台4日6時繼續發布「暴雨橙色預警」，4日8時至5日8時，北京西南部、天津南部、河北中南部、福建東南部、廣西東部、廣東北部和中東部、香港等地部分地區有將大暴雨。

其中，河北南部、廣西東部、廣東北部和中東部沿海等局部地區將有特大暴雨（250～350毫米）。

北京4日9時許也對門頭溝區、房山區、豐台區、石景山區和懷柔區發布暴雨紅色預警，預計4日14時至5日8時，前述五區將出現暴雨天氣，部分地區6小時累積降水量可達150毫米以上，淺山區出現山洪、泥石流、滑坡等災害的風險極高，低窪地區極易出現積水，呼籲當地居民注意防範。

北京市郊鐵路4日一早也通報，因降雨預警，8月4日北京市郊鐵路將有多個車次臨時停運。包括：S2線S204次、S203次、S206次、S205次、S287次、S288次、S207次、S208次、S253次、S254次臨時停運；通密線S604次、S601次、S612次臨時停運；懷柔-密雲線S502次、S503次、S504次、S514次、S513次、S516次、S517、S518次、S523次臨時停運。