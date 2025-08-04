湖南一小學門口驚傳無差別攻擊事件 造成2死3傷

中國大陸再傳無差別攻擊事件。3日18時許，湖南省耒陽市若蘭小學大門口附近，一名31歲男子持刀無差別攻擊無辜民眾。當地警方3晚間證實，這起故意傷害案件共造成2死3傷。網上流傳影片及網上消息稱，死傷者包括兒童。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》引述一名目擊者說法指出，事發在耒陽若蘭小學門口附近，一名30歲左右男子持刀傷人，「他從路口衝進來，手上拿了一把刀砍人，還衝進麻將館砍人。」

耒陽市公安局3日晚間發布警情通報稱，「2025年8月3日18時許，湖南省耒陽市蔡子池街道轄區發生故意傷害案件，共造成2人死亡、3人受傷。案發後，公安機關迅速出警處置，將犯罪嫌疑人段某超（男，31歲）抓獲歸案。目前，傷員均已送醫救治，暫無生命危險，善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。」

近幾年中國大陸不時傳出這類無差別攻擊事件，但各地警方事後均未公布兇嫌犯案動機。一般認為嫌犯通常因自認遭受不公平對待，而中國現行體制又缺乏合理救濟管道，一些人因心生怨恨而採取無差別攻擊來報復社會。

例如2024年11月11日晚間，一62歲男子駕車高速衝入珠海市體育中心全民健身廣場健走步道無差別繞場衝撞人群，事件共造成38人死亡、47人受傷。官方事後稱，其動機係因對離婚後財產分割的結果不滿而積怨行兇。