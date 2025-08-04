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廣東屈公病爆發 確診逾7700例

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
屈公病疫情近期在粵港澳地區蔓延，廣東累計確診超過七七○○例。圖為工作人員在廣東佛山市噴藥消殺蚊蟲。 （新華社）
屈公病疫情近期在粵港澳地區蔓延，廣東累計確診超過七七○○例。圖為工作人員在廣東佛山市噴藥消殺蚊蟲。 （新華社）

屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫情近期在粵港澳地區持續蔓延，廣東累計確診超過七七○○例，香港二日出現首宗輸入個案，澳門已爆發二起本土病例。為盡快阻斷疾病傳播，廣東全民總動員，正在開展為期一周的集中滅蚊行動。

屈公病是一種由屈公病毒引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播。屈公病的症狀與登革熱非常類似。感染後可能出現持續高燒、劇烈關節疼痛、皮疹等症狀。

央視報導，七月廿七至八月二日，廣東全省新增二八九二起屈公病本土病例，佛山就占了二七七○例。截至二日，廣東全省累計七七一六起屈公病本土病例。

廣東佛山是這波疫情的爆發地。大陸衛健委副主任、疾控局局長沈洪兵二日帶隊赴廣東佛山，指導屈公病疫情防控工作，要求加大防控力度，力爭在最短時間內撲滅疫情，盯緊蚊媒控制關鍵環節。大陸國務院副總理劉國中七月卅一日至八月一日也視察佛山，要求「外防輸入、內防擴散」，打贏疫情防控殲滅戰。

佛山自上月卅一日至八月六日展開為期七天的成蚊消殺行動，要求家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、清積水、出門塗防蚊液，每天早晚還須各滅蚊一次。

廣東佛山爆發屈公病疫情，鄰近的香港二日出現今年首例輸入個案，患者為一名十二歲男童，日前到佛山順德旅遊，上周三返回香港隔天就出現發燒、皮疹、腳後跟及手腕關節疼痛，目前情況穩定。香港明報報導，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇建議，如非必要暫時勿到訪佛山。

香港衛生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，暑假粵港每周數十萬人往來，香港出現局部傳播的風險中至高，蚊子叮帶病毒患者最快兩日後可傳人，很快會有第二至三代傳染，導致防控困難。加上香港近期多雨，溫度較高，蚊患較前幾個月嚴重。

許多香港民眾周末會「北上」前往廣東旅遊、消費，已有香港家長稱，近兩個月暫時不考慮帶小孩北上廣東遊玩。

鄰近廣東的福建福州市疾控中心也發文呼籲市民做好防蚊工作，並要求佛山等高風險地區往返人員進行十四天自我健康監測。

廣東 香港 澳門 屈公病 登革熱

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