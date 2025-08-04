全球首個機器人消費節 北京啟動

8月2日，北京經濟技術開發區（下稱經開區）啟動全球首個以機器人消費為主題的節日——E-Town機器人消費節。消費節匯聚服務機器人、工業機器人、特種機器人等領域的數百家企業，涵蓋家居、醫療、教育、物流、娛樂等應用場景，將持續至8月17日。

中新社報導，消費節推出四大消費場景，實現一站式「邊逛邊買」。其中，全球首個具身智能機器人4S店（下稱4S店）主要面向企業端用戶，提供涵蓋醫療、工業、陪伴、仿生等七類50餘項產品。

據了解，4S店一層「智造臻選區」打造人形、應用、康養、家庭、潮玩、體驗展銷專櫃，二層「未來互動區」可以實現與機器人同場競技或對弈，三層「智慧維保區」展示機器人換件、診斷、遠程運維等一站式服務流程。

與4S店相鄰的「機器人焰究所」，是一家以智能機器人為主題的前沿餐廳，下棋機器人、酒保機器人、回收垃圾機器人等多元服務型機器人可現場作業，並提供煎餅、烤串、咖啡等美食和飲品。

世界機器人大會和機器人大世界主要面向線下消費用戶，展示並售賣包含41家參展企業的百餘款產品。京東商城E-Town機器人消費節專區主要面向線上消費者，提供四足機器人、雙足機器人、外骨骼機器人、教育陪伴類機器人4類63個品牌店鋪680餘種機器人產品。