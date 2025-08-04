聽新聞
0:00 / 0:00

全球首個機器人消費節 北京啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

8月2日，北京經濟技術開發區（下稱經開區）啟動全球首個以機器人消費為主題的節日——E-Town機器人消費節。消費節匯聚服務機器人、工業機器人、特種機器人等領域的數百家企業，涵蓋家居、醫療、教育、物流、娛樂等應用場景，將持續至8月17日。 　　

中新社報導，消費節推出四大消費場景，實現一站式「邊逛邊買」。其中，全球首個具身智能機器人4S店（下稱4S店）主要面向企業端用戶，提供涵蓋醫療、工業、陪伴、仿生等七類50餘項產品。 　　

據了解，4S店一層「智造臻選區」打造人形、應用、康養、家庭、潮玩、體驗展銷專櫃，二層「未來互動區」可以實現與機器人同場競技或對弈，三層「智慧維保區」展示機器人換件、診斷、遠程運維等一站式服務流程。

與4S店相鄰的「機器人焰究所」，是一家以智能機器人為主題的前沿餐廳，下棋機器人、酒保機器人、回收垃圾機器人等多元服務型機器人可現場作業，並提供煎餅、烤串、咖啡等美食和飲品。

世界機器人大會和機器人大世界主要面向線下消費用戶，展示並售賣包含41家參展企業的百餘款產品。京東商城E-Town機器人消費節專區主要面向線上消費者，提供四足機器人、雙足機器人、外骨骼機器人、教育陪伴類機器人4類63個品牌店鋪680餘種機器人產品。

北京 餐廳 物流

延伸閱讀

10年銷量增3倍！陸連續12年為全球最大工業機器人市場

關稅影響總體經濟 背光模組三雄 快攻新事業

周杰倫概念股加持！巨星傳奇與宇樹科技合作 打造消費級機器人

中光電第3季出貨看增二成

相關新聞

廣東屈公病爆發 確診逾7700例

屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫情近期在粵港澳地區持續蔓延，廣東累計確診超過七七○○例，香港二日出現首宗輸入個案，澳門已爆發二...

「旅遊+」助攻 澳門經濟跑出「加速度」

今年以來，澳門著力推進「旅遊+」跨界融合，與文化、會展、盛事活動強勢攜手，助澳門經濟跑出「加速度」。

陸跨市地鐵 加速都市圈同城化

又有多條「跨市地鐵」要來了！位於粵港澳大灣區的深圳與東莞將有3條地鐵線路實現銜接，連接深圳與惠州的地鐵線路也在謀畫，包含...

北京中軸線 世遺標誌碑南北揭幕

北京中軸線上15處遺產點將配齊「中軸線專屬」世界文化遺產標誌，中軸線遺產保護公眾參與活動升級，利用文創新成果講好中軸故事...

全球首個機器人消費節 北京啟動

8月2日，北京經濟技術開發區（下稱經開區）啟動全球首個以機器人消費為主題的節日——E-Town機器人消費節。消費節匯聚服...

杭州男花87萬人民幣 辦可用300年健身卡 「當時昏頭了」

杭州一名金先生在健身房運動，結果被忽悠辦卡和買私教課，總共花了87萬元，聲稱可鍛鍊300年。該健身房誘以高回報，低價辦卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。