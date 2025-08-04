「旅遊+」助攻 澳門經濟跑出「加速度」

今年以來，澳門著力推進「旅遊+」跨界融合，與文化、會展、盛事活動強勢攜手，助澳門經濟跑出「加速度」。

新華社報導，特區政府統計暨普查局日前公布數據顯示，2025年第二季度本地生產總值的初步數值為1003.8億澳門元，同比實質增長5.1%；今年上半年，澳門本地生產總值的初步數值為2001.4億澳門元，同比實質上升1.8%。

澳門經濟學會會長劉本立認為，受惠於一系列引客措施，大陸增加赴港澳「個人遊」城市、珠海「一周一行」、橫琴「一簽多行」政策效應顯現，第二季度旅客升幅顯著，帶動服務出口明顯回升。加之本地私人消費繼續保持穩定，澳門經濟復甦動力有所增強。

走高的經濟數據背後是暢旺的人流。此前公布的澳門上半年文旅成績單令人眼前一亮：入境旅客逾1900萬人次，同比上升14.9%；酒店業場所的客房平均入住率同比增加5.1個百分點至89.1%；7月8日入境旅客人次累計突破2000萬，較去年提前26天…學者認為，上半年澳門旅遊業既有量的增長，也有品質提升，為全年打下良好基礎。

江蘇大學生徐玉麗趁著暑假和家人來了一場「灣區行」，在遊玩了香港、廣州後，來到最後一站澳門。她說，這是第一次來澳門，在半島領略了中西融合的文化丰采，在氹仔感受了現代與繁華，還品嘗了特色小食豬扒包。

中外旅客之所以源源不斷，離不開澳門歷史城區這張金色的世遺名片，也得益於「旅遊+文體盛事」不斷拓展澳門文旅內涵。

澳門城市大學國際旅遊與管理學院執行副院長李璽認為，澳門「旅遊+」戰略正日益落地生效，尤其在「旅遊+文體」「旅遊+會展」兩個方向上，已形成系統性、多維度的產業連動，對旅遊發展起到顯著帶動作用。