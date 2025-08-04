北京中軸線 世遺標誌碑南北揭幕

北京中軸線上15處遺產點將配齊「中軸線專屬」世界文化遺產標誌，中軸線遺產保護公眾參與活動升級，利用文創新成果講好中軸故事。在「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」列入「世界遺產名錄」一周年之際，北京中軸線申遺成功一周年系列活動舉辦 。

原創童聲合唱「北京中軸線」在鐘鼓樓下響起，拉開主會場活動序幕。中軸線北端和南端，鐘鼓樓和永定門的「北京中軸線世界文化遺產標誌碑」同時揭幕。總長度7.8公里的中軸線上，15處構成要素將陸續完成「中軸線專屬」的世界文化遺產標誌牌安裝，不斷加強「古都脊梁」的整體性、系統性保護。故宮、天壇、萬寧橋等今後將有世界遺產「雙認證」。

中軸線的「朋友圈」也將擴大。2025年北京中軸線遺產保護公眾參與活動啟動。該活動計畫招募1000名志願者，參與遺產監測巡查、繪製文化地圖、製作遺產影像等工作，共同守護壯美中軸。

還有一批新成果發布。「世界文化遺產—北京中軸線」特種郵票啟動發行，中國郵政向首都博物館捐贈001號特種郵票。這是中軸線成為世界遺產後首次發布的特種郵票，1套共5枚，呈現了鐘鼓樓、景山、故宮、天安門、正陽門、永定門等多處遺產點位，展現中軸線建築之美。

「北京中軸線：中國理想都城秩序的傑作」叢書首發，內容涵蓋中軸線申報世界文化遺產文本、中軸線保護管理規劃以及數百幅遺產點建築測繪圖。

中軸線沿線也舉辦了豐富多彩的活動。例如，位於先農壇的北京古代建築博物館推出了北京中軸線主題文創產品，「印記北京中軸線—大眾篆刻作品展」巡展走進故宮，永定門南廣場舉辦了非物質文化遺產和文藝展示活動。