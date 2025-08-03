陸屈公病疫情嚴峻…當局發「後遺症告知書」 患者除持續高燒外恐疼痛難行

中國屈公病疫情嚴重，當局發布「後遺症告知書」，指目前無特效藥，感染後會出現持續高燒、劇烈關節疼痛、皮疹等症狀。有患者表示痛到無法行走。醫師表示，少數患者會殘留關節疼痛的後遺症，最久可能持續18個月。

廣東省佛山市三水區委宣傳部微信公眾號昨晚發布「基孔肯雅熱」（屈公病）後遺症告知書，表示屈公病是由伊蚊傳播的急性傳染病，無特效藥可治，感染後可能出現持續高燒（攝氏39度以上）、劇烈關節疼痛、皮疹等症狀，部分患者甚至會發展為慢性病痛或嚴重併發症，嚴重影響健康和生活品質。

綜合陸港媒報導，患者洪小姐表示，一開始她感覺到關節痛，第二天就疼痛到無法行走；「當天夜晚就發燒了，抽血檢查結果顯示是基孔肯雅熱。」

另一名患者梁先生表示，發病頭兩天一直發燒，高至39.6度，就醫後確診並進行隔離治療。相關症狀有發燒、皮疹加上關節疼痛，「手腳腫脹，皮疹消退後皮膚也有些變色，全身關節疼得就像被揍了一頓似的，特別難受。」

佛山市第二人民醫院感染科主治醫生彭揚惠表示，醫院目前收治的屈公病患者多為輕症，出院時症狀大多緩解，僅少數患者可能殘留輕微關節疼痛，部分病人的關節痛持續時間為1至3個月，甚至是18個月。

彭揚惠表示，感染屈公病後會出現關節疼痛的部位主要是踝、指、腕等遠端小關節，也可累及膝、肩等大關節，關節僵硬會影響活動，因此患者需盡量臥床休息。

據官方通報，中國大陸屈公病累計病例突破5000例，均為輕症，無重症和死亡病例報告。日前當局在北京召開全國疫情防治工作會議，要求防範疫情外擴，這波疫情起源地佛山已於7月31日啟動為期一週的滅蚊行動。

中國國家衛生健康委員會副主任、國家疾控局局長沈洪兵昨日帶隊至佛山指導屈公病疫情防控工作，要求從嚴落實網格化管理措施，進一步加大防控力度，加強環境衛生整治和風險點位消殺，全面鏟除病媒生物孳生地，確實阻斷病毒傳播渠道。