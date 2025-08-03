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兩岸交流熱絡 福馬「小三通」航線旅客年增逾50%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受暑假兩岸交流熱影響，福州與台灣馬祖之間的小三通旅客量持續攀升。（圖／取自福州國資委）
受暑假兩岸交流熱影響，福州與台灣馬祖之間的小三通旅客量持續攀升。（圖／取自福州國資委）

受到暑假旅遊熱度影響，福州與台灣馬祖之間的小三通旅客量攀升。據福州出入境邊防檢查站數據顯示，今年以來截至2日，福馬「小三通」客運航線驗放旅客5.2萬餘人次，年增51%。其中，7月1日以來，驗放旅客8,500餘人次，年增43%。

據了解，福州至馬祖之間有福州黃岐至馬祖、福州馬尾至馬祖兩條「小三通」客運航線，以航程短、中轉台灣本島便捷、價格便宜等優勢成為兩岸人員交流往來的黃金通道。通關旅客主要以採購生活物資、探親訪友、旅遊休閒以及商務訪問的台灣民眾為主。

中新社報導，暑期經福馬「小三通」客運航線往來的旅客有家庭親子、跨境研學團等，親子遊群體佔出行旅客的主流。福州出入境邊防檢查站執勤三隊負責人井澍表示，該站針對航班情況優化警力配置，為旅客營造高效通關環境。

今年以來，福馬小三通也優化了通關程序，以往自福州出境需通過海關查驗、客運站安檢兩道關卡，琅岐、黃岐港口岸出境旅檢通道查驗設備經改造及軟體系統整合升級後，「兩檢並一檢」已於今年1月1日正式啟用。目前要從福州出境旅客只要將隨身行李放入「兩檢並一檢」設備中，同時接受客運站人身安檢、體溫檢測，不到1分鐘就能完成出境檢查。

據稍早發布數據，2024年福州海關監管服務福馬「小三通」出入境旅客6萬4,969人次，年增75.08%。

馬祖 小三通

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