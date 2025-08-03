廣東屈公病疫情升高 陸疾控局長帶隊赴佛山指導防疫

廣東省佛山屈公病疫情持續延燒，大陸國家衛生健康委副主任、大陸國家疾控局局長沈洪兵近日帶隊赴佛山指導屈公病防控工作。

《佛山發布》指出，沈洪兵2日一行來到佛山市順德區樂從鎮平步社區、沙滘社區，實地了解滅蚊消殺、環境整治、宣傳動員等防控工作落實情況，要求從嚴落實網格化管理措施，進一步加大防控力度，加強環境衛生整治和風險點位消殺，全面鏟除病媒生物孳生地，切實阻斷病毒傳播渠道。

沈洪兵說，要充分發揮聯防聯控機制作用，進一步壓緊壓實「四方責任」，全面落實疫情防控各項措施，力爭在最短時間內撲滅疫情，切實保障人民群眾身體健康和社會大局平安穩定。

此前，大陸副總理劉國中到廣東調研屈公病疫情防控工作，強調要堅持科學防控、聯防聯控，壓緊壓實各方責任，打贏疫情防控殲滅戰。

佛山市人民政府在7月29日發布公告稱：根據突發公共衛生事件有關應急預案，結合當前佛山市屈公病疫情防控形勢，決定啟動佛山市突發公共衛生事件Ⅲ級響應。而Ⅲ級在大陸公共衛生事件等級劃分中（特別重大、重大、較大、一般）屬於較大事件。

據第一財經報導，佛山順德鎮當地醫療資源仍充足，不過基層防疫治理的任務很重，特別下雨、颳風氣候對於消殺、滅蚊工作帶來挑戰。而7月底佛山部分地區貼出免費屈公病毒核酸篩檢公告，但該通知很快下架，讓部分民眾感受到疫情防控形勢緊張，一些外地人因擔憂疫情而臨時退訂了在當地的酒店客房。

佛山市衛生健康局2日通報，8月1日，佛山市新增報告屈公病確診病例333例，其中禪城區39例、南海區32例、順德區258例、高明區1例、三水區3例。截至7月31日，佛山累計報告確診病例超過6,000例。而香港發現首例屈公病輸入病例，患者為12歲男童。