濫用特權？陸廣西「亮證女」要脅讓路遭官方調查

大陸廣西防城港一名李姓男子在開車途中與一名侯姓女司機起爭執，女司機被指亮證脅迫讓路，民警事發後還要求男子刪帖並道歉。官方展開調查後通報發現，侯女非法使用消防員丈夫的執法證，消防救援單位和公安展開調查。這起廣西防城港「賓士女司機亮證」事件持續引發大陸社會關於特權與法治關係的討論。

這起爭道糾紛演變成大陸網路熱議事件，在官方公布調查報告後，當事人李先生表示，調查結果挺透明，事件已告一段落，認為侯某行為已涉嫌違法，希望相關部門能依法依規進行處理。

綜合澎湃新聞、浪潮新聞、極目新聞、上游新聞等陸媒報導，33歲李姓男司機聲稱，他7月22日在廣西防城港市一條鄉村小道與一輛賓士車會車時，駕駛賓士車的28歲侯姓女子出示帶有「行政執法」字樣證件逼男子讓路，一名與女子同車男子甚至當面說出李男家庭住址等個人隱私訊息。

李姓男司機事後向多個部門反映沒有結果，於將相關影片發至網路，引發廣大網友關注，播放量超過千萬。當地民警於是在7月31日連夜上門，稱其影片洩露對方車牌號碼，侵犯個人隱私，要求李姓男子刪除影片並道歉。李男迫於警方壓力，刪除影片後又打碼重發，再度引發關注。

李男認為，自己一直在外地生活，對方僅憑車牌就知道他的個人信息，懷疑是公職人員利用職權侵犯公民個人信息。

在事情鬧大引發眾多網友關注後，防城港市委市政府調查組3日通報，「在李某某拒絕要求其退行的不合理讓道要求後，侯某某從車上拿出一本印有『行政執法』字樣的證件，向李某某亮證，並有隨車人員說出李某某的姓氏和住址。」

調查組公布，侯女是名民企員工，非公職人員。女子所亮證件是其黎姓丈夫放在車上個人持有的《中華人民共和國行政執法證》，亮證就是為了嚇唬李姓男子，逼其讓路。黎姓男子為防城港市上思縣某鎮消防救援站二級消防士。調查組指出，侯姓女子的父親事發時在車上。侯父家與李姓男司機父母家相距約800公尺，雙方為未出五服（指喪葬禮俗中親等之分，意味兩人親屬關係在五親等以內）的鄰村表親，侯父認識李姓男司機及李男的父母。

調查組稱，侯某某上述行為在網上曝光後產生不良社會影響，公安機關正依法調查處理。黎某當時雖未在場，但違反證件管理相關規定，未妥善保管應由其本人保管的行政執法證件，而是將證件隨意放在其妻私家車上，導致該證件被非法使用，造成嚴重不良後果，涉嫌違反工作紀律，防城港市消防救援支隊已對其立案調查。