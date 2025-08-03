釋永信落馬後 少林寺多個收費項目被取消

中國河南嵩山少林寺前住持釋永信涉挪用侵占寺院資產等被查，由釋印樂接任新住持。中國媒體報導，少林寺以往多項收費項目如平安香、掃碼布施等已經取消。以往用來接待外賓、明星、企業家的方丈室也被圍封。

中國河南嵩山少林寺前住持釋永信被查後，少林寺7月29日宣布推選釋印樂擔任新住持。中國媒體第一財經報導，釋印樂履職後，以往被人詬病的多個收費項目已經取消。

第一財經記者7月30日到少林寺，發現少林寺前任方丈、住持曾經用來接待外賓、明星、企業家等客人的方丈室入口被鐵皮包圍，並貼上標語，寫著「保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來」，「一切機構組織和個人都有依法保護文物的義務。」

有工作人員向記者表示，方丈室已被圍封一段時間，對於是否與釋永信被查有關，該工作人員閉口不談。另一名工作人員表示，他們的工作是由少林寺管理處分派，而不是少林寺。少林寺管理處是今年5月當地政府派駐少林寺的工作組，成員主要來自鄭州市和登封市的宗教局與統戰部。

另外，用來「恭賀」釋永信（榮膺）第三十代方丈的紀念碑也被遮擋。

報導表示，曾經令不少遊客反感的隨手掃碼布施的「武僧」已不見蹤影。一些以往需要付費、掃碼才可獲取的少林寺資料，如今擺在展覽架上供遊客免費翻閱。

有遊客表示，以前一炷香動輒人民幣幾十甚至上百元，貴的甚至要上千元，但現在無人擺攤賣香，民眾可以排隊領取免費香。「平安香」、「全家福香」等收費項目已經不見了。

不過，極目新聞記者2日到訪少林寺，發現遊客仍需購票才能進入少林寺。賣香的攤位已經不見了，寺內只有少林藥局的幾個攤位仍在營業，售賣消痛保健的藥膏、藥貼，價格數十元不等。法物流通處也正常營業。

環球時報2日以「撤收費攤，少林寺或開啟中國寺廟轉型」為題報導。重慶大學經濟學教授姚樹潔指出，官方啟動調查釋永信一案，不僅是對他個人進行懲戒，可能會進而展開研究中國寺廟的經營問題。

姚樹潔預計，政府會在佛教協會協助下，研究一套不僅適用於少林寺，也可以在全國大規模推廣的處理方式。寺廟日常運作需要一定資金來源，因此收取門票、香油錢用於修繕設施等是無可厚非，但資金來源應該是非營利，關鍵在於財務要透明。