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救生育率 人民日報頭版刊文關注托育服務

中央社／ 上海3日電

為提高近年來低迷不振的生育率，中國官方近期不只祭出育兒補貼，也關注強化托育服務。中國官媒人民日報今天頭版刊文，強調要增加普惠托育服務的供給，如在社區加強托育服務設施，支持幼稚園開設托班，滿足家長訴求。

中國官媒人民日報頭版今天刊登「托育服務如何更普惠？」一文，報導引述中共二十屆三中全會「決定」提出的「加強普惠育幼服務體系建設」，以及7月30日召開的中央政治局會議強調「要扎實做好民生保障工作」、「落實好惠民政策」，強調做好托育服務的重要。

報導指出，中國3歲以下嬰幼兒人數約3000萬，超過3成嬰幼兒家庭有托育需求。家長對托育服務的主要訴求是價格實惠、就近入托、服務品質有保障等，要滿足這些訴求，關鍵在於發展普惠托育服務。

報導引述中國國家衛生健康委相關負責人介紹相關政策與進展，要發揮中央資金對發展普惠托育服務的支持引導作用，加快構建以托育綜合服務中心為樞紐，以托育機構、社區嵌入式托育、幼兒園托班、用人單位辦托、家庭托育點等為網絡的「1+N」托育服務體系。

報導又指，要大力發展托幼一體服務，支持有條件的幼兒園開設托班，招收2至3歲幼兒，推進學前教育和托育服務協調可持續發展。引導地方大力發展社區托育服務，在既有居住區中多措並舉補充托育服務設施，加強存量閒置房屋和設施改造利用，新建住宅小區同步建設配套托育服務設施。

中國衛健委也鼓勵各地將發展托育服務作為民生實事項目，對托育機構的水電氣熱實行民用價格等優惠措施和相關稅費減免。此外，衛健委也會制定托育服務的相關規範，並促進醫育結合，加強服務品質與相關人員培訓。

日前中國官方發布「育兒補貼制度實施方案」，將對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，每年發放人民幣3600元（約新台幣1.5萬元）至年滿3歲止，並追溯至今年1月1日生效。北京大學國家發展研究院副教授黃煒當時表示，僅靠經濟補貼難以完全解決育兒問題，還需進一步完善托育服務體系和住房、教育等領域的支持政策。

托育 育兒 幼兒園

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