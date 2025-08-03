廣西賓士車主亮證逼讓車 特權炫耀引發全國輿情

廣西一男子日前發影片反應，會車時被開賓士的女車主「亮證」威脅讓車，個資還被對方掌握，懷疑公職人員濫用職權。官方今天公布調查結果，指女車主是拿丈夫的行政執法證件唬人。媒體評論稱「特權炫耀」猖狂，普通爭執演變成全國輿情。

7月22日，李姓男子在廣西防城港市與一輛賓士會車時，賓士女駕駛出示帶有「行政執法」字樣證件逼迫其讓路，同車男子（女駕駛的父親）甚至「憑車牌」就當面說出他的家庭住址和姓氏等隱私訊息。

李姓男子懷疑公職人員利用職權侵犯公民個人訊息，氣得投訴，但警方未出警處理，於是將相關短影音發至網路，播放量超過千萬。

7月31日，派出所民警連夜上門，說這些短影音洩露了女車主的車牌，侵犯個人隱私，要求他刪除影片並道歉。他刪除原影片後又打碼重發，再度引發關注。

警方起初稱女子是否為公職人員等訊息「不方便透露」，後在輿論聲討下，發通報改口稱已成立工作組調查此事。

廣西防城港市委、市政府組成的調查組今天通報整起事件的調查結果，指28歲的賓士車侯姓女司機本身並非公職人員，其丈夫是防城港市上思縣某鎮消防救援站二級消防士，侯女亮的「行政執法證」是丈夫的，亮證是為了嚇唬李姓男子。

侯女上述行為在網上曝光後產生的不良社會影響，公安機關正依法調查處理。其丈夫黎姓男子未妥善保管證件，導致該證件被非法使用，涉嫌違反工作紀律，防城港市消防救援支隊已對其立案調查。

至於李姓男子質疑自己的個資被洩漏，通報指，那是因為侯女的家庭與李男父母家相距不遠，彼此認識，但是李男長年在外地工作，不了解情況。會車糾紛發生時，同車的侯女父親下車交涉認出了李姓男子，所以在現場說出有關李家地址等個人資訊。

通報強調，侯姓父女沒有「警務通」和其他政法部門所用的查詢公民資訊工具，不存在現場查詢公民個資行為。

陸媒澎湃新聞今天評論，一個某鎮消防救援站二級消防士所持有的行政執法證都能由其妻子拿來亮證嚇唬他人，可見「特權炫耀」的思維在部分地區還是存在的，還很猖狂，「一點點小小的權力都要被拿來用足」。

這起事件還牽涉到警方處理及回應各方的態度是否恰當。評論說，在社群媒體時代，這種「特權炫耀」也會在全國網民關注之下被極度放大，繼而演變為全國性輿情事件，給地方形象帶來巨大的負面作用，是這起事件的一大教訓。