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屈公病疫情升溫 廣東開啟為期一周大滅蚊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廣東省屈公病疫情嚴峻，為盡快阻斷疾病傳播，廣東全省全民總動員於本周開展為期一周的集中滅蚊行動。（圖／取自央視）
廣東省屈公病疫情嚴峻，為盡快阻斷疾病傳播，廣東全省全民總動員於本周開展為期一周的集中滅蚊行動。（圖／取自央視）

廣東屈公病疫情嚴峻，確診病例早已超過4,000例。7月20日至26日，短短一周時間，全省新增本土病例就高達2,940例。為盡快阻斷疾病傳播，廣東全省全民總動員，於本周開展為期一周的集中滅蚊行動。

新華社報導，大陸國務院副總理劉國中7月31日至8月1日專程前往廣東調研屈公病（陸港稱「基孔肯雅熱」）疫情防控工作。他要求壓緊壓實各方責任，抓實抓細疫情防控各項措施，全力以赴打贏疫情防控殲滅戰，切實保障好人民群眾身體健康。

對於廣東此次全省滅蚊行動，央視報導，位於中山市的黃圃鎮，每晚6時，各家各戶相約一起點燃蚊香，當地志工表示，這個時間是黑斑蚊活躍的高峰期，大家一起點蚊香，可以把蚊子從家裡趕出去，再配合外圍的集中消殺，就能最大限度殺死蚊子；此外，家裡的馬桶、花盆、飲水機托盤、室外的窪地，但凡容易積水的，都「翻盆倒罐」排查清理，一併消滅黑斑蚊的卵和幼蟲。

對於滅蚊，廣東省也運用科技力量協助，比如對於屋上的積水，有無人機「助陣」。一旦發現積水點，就有工作人員上去排查，既節約人力，又提升效率；廣東省衛健委、省疾控局等多部門與南方醫科大學合作研發「電子哨兵」，科研人員在裡面放置模擬人體氣味的誘蚊劑，吸引黑斑蚊「上鉤」將其撲殺的同時，還能實時監測該位置的黑斑蚊密度。一旦升高就立即發出預警。

此外，廣東省部分地區也以生物防治手段滅蚊，比如在佛山的部分水體中，城管部門投放了5,000多條據說能吃蚊子的「滅蚊魚」。甚至有民眾直接在網路上購買數條，養在自家魚缸里。不過專家提示，這種做法對於滅黑斑蚊效果有限。

為了加強防蚊意識，廣東省中山市坦洲鎮的民眾還把「防蚊滅蚊」知識唱成一首歌。「清源斷水第一條，發現積水全清掉，花壇綠化積水器，杜絕蚊蟲產毒苗」歌詞朗朗上口，讓防蚊成為簡單易懂的口訣。

另，中通社指出　中國北方省份近日也出現白紋伊蚊（斑蚊），這種蚊子是屈公病的傳播媒介之一。但專家指出，北方地區雖然已發現白紋伊蚊，但傳播風險相對較低。

廣東 疫情 蚊子 防蚊 屈公病

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