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香港出現首宗屈公病移入個案 專家：非必要勿到佛山

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港今年已出現36例外地輸入登革熱病例，2日並出現今年首例屈公病輸入個案。（中通社）
香港今年已出現36例外地輸入登革熱病例，2日並出現今年首例屈公病輸入個案。（中通社）

廣東佛山近期爆發屈公病（陸港稱「基孔肯雅熱」）疫情香港2日出現今年首例輸入個案，患者為一名12歲男童，日前到佛山順德旅遊，上周三返回香港隔天就出現發燒、皮疹、腳後跟及手腕關節疼痛，目前情況穩定。據香港明報報導，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇建議，如非必要暫時勿到訪佛山。

廣東佛山近期爆發屈公病疫情，確診病例已超過4,000例。面對疫情持續升高，上個月底，佛山宣布，啟動突發公共衛生事件三級響應。

根據我衛福部疾管署官網資料，屈公病是一種由屈公病毒引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播，最早在1952年從坦尚尼亞一位發燒病人的血清中分離出來。

屈公病的症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月，因此「Chikungunya」在非洲的土著語言中，就是指「痛的將身體彎起來」。

針對香港2日出現首例屈公病輸入病例，明報報導，香港衛生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，男童與母親上月17日到佛山順德旅遊，30日返港後大部分時間待在家裡，但隔日出現發燒、皮疹及關節疼痛等症狀就醫。醫生懷疑男童感染屈公病，轉介防護中心，中心前日轉介男童到聯合醫院急症室求醫，昨日上午血液樣本證實對屈公病病毒呈陽性。

歐家榮指出，男童潛伏期一直在佛山，可確定為輸入個案，其母及沒同行的同住家人目前均無症狀。香港食環署防治蟲鼠主任霍明茵表示，署方已針對男童住處、醫院及到過的地方250公尺半徑範圍滅蚊。

由於佛山屈公病疫情無趨緩跡象，大陸部分地區也已開始採取措施防範疫情輸入。福州市疾控中心7月29日通報，提醒自國外流行地區及廣東佛山等高風險地區來（返）福州人員，要進行14天自我健康監測。

歐家榮稱，暑假粵港每周數十萬人往來，香港出現局部傳播的風險中至高，蚊子叮帶病毒患者最快兩日後可傳人，很快會有第二至三代傳染，導致防控困難。加上香港近期多雨，溫度較高，蚊患較前幾個月嚴重，出現局部傳播風險為中至高。

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