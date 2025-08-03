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河北安養村3死4失蹤 華北洪災增至75死

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
華北多地暴雨，民眾撤離家園。(美聯社)
華北多地暴雨，民眾撤離家園。(美聯社)

大陸北方暴雨持續，距北京市暴雨重災區不到十公里的河北省興隆縣「北京山谷」渡假安養村，也因連日暴雨導致新增三人死亡、四人失蹤，連帶使大陸官方發布的華北洪災罹難人數已上升到七十五人。

綜合陸媒報導，興隆縣防汛抗旱指揮部昨天表示，該縣七月廿八日起降下暴雨，有人員在「北京山谷」失聯。經初步核實，截至發稿為止，「北京山谷」渡假安養村內有三人死亡、四人失蹤，搜救及核查工作仍在持續進行。

「北京山谷」是中國電建地產集團公司開發的「文旅康養」項目，位在承德市興隆縣六道河鎮北坎子村，面積達四百四十公頃，距北京密雲不到十公里，園區結合親子遊樂、康養醫療、溫泉度假等功能，號稱是「旅居融合」的「全齡友好社區」。

大陸華北此波暴雨引發的洪災，截至目前，北京市死亡增至四十四人，當中密雲一家養老中心就死了卅一人；河北省灤平縣山崩已致八人死亡、四人失聯；河北省阜平縣也因山崩二人死亡、二人失蹤；山西省天鎮縣中巴被沖走已證實十人死亡，以及前述河北省興隆縣已有十一人因洪災而死亡，累計官方發布的華北洪災死亡人數已上升至七十五人，尚不包括失蹤人員。

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