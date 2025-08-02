香港出現首名屈公病病例 確診者曾停留佛山2週

中國廣東佛山爆發的屈公病疫情向香港蔓延。綜合港媒報導，香港今天發現首例屈公病病例，為一名曾在佛山停留2週的12歲男童，返回香港不久即出現發燒、手指關節痛等症狀，屬境外輸入病例。

根據報導，這名男童在佛山的親戚也出現蚊子叮咬後發燒等症狀，但目前尚未確認是否也屬於屈公病。

香港大學微生物系教授、傳染病學專家袁國勇對此表示，這名12歲男童在屈公病的潛伏期內，曾在廣東佛山停留2週，此後返回香港不久就發燒，並出現手指關節疼痛、皮疹等症狀。經核酸檢測後確認感染屈公病，目前在住院觀察中，但症狀輕微。

源自廣東佛山的這波屈公病疫情，確診病例數已突破6000例，因此近日也引起鄰近廣州、深圳乃至香港、澳門等地民眾的高度關注。

為此，佛山市官方7月30日啟動突發公共衛生事件3級響應，並於31日展開為期7天的成蚊消殺行動，要求家家戶戶「點蚊香、掛蚊帳、清積水」，且人人出門塗防蚊液，每天早晚在家還須各滅蚊1次。

屬佛山屈公病疫情核心的順德區，8月1日並發布「關於加裝紗門、紗窗的倡議書」，呼籲市民安裝紗門、紗窗，在傍晚和清晨的斑蚊活躍時段盡量關閉門窗，或使用紗窗通風。