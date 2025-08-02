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河北渡假村受淹3死4失蹤 大陸華北洪災增至75死

中央社／ 台北2日電
新華社今天報導，距北京市暴雨重災區密雲區不到10公里的河北省興隆縣「北京山谷」渡假安養村，因連日暴雨有人失聯，目前已知3人死亡、4人失蹤。下雨示意圖／ingimage
新華社今天報導，距北京市暴雨重災區密雲區不到10公里的河北省興隆縣「北京山谷」渡假安養村，因連日暴雨有人失聯，目前已知3人死亡、4人失蹤。下雨示意圖／ingimage

新華社今天報導，距北京市暴雨重災區密雲區不到10公里的河北省興隆縣「北京山谷」渡假安養村，因連日暴雨有人失聯，目前已知3人死亡、4人失蹤，累計興隆縣在洪災中已有11人死亡，連帶使中國官方發布的華北洪災罹難人數已上升到75人。

根據報導，興隆縣防汛抗旱指揮部表示，該縣7月28日起降下暴雨，有人員在「北京山谷」失聯。經初步核實，截至發稿為止，「北京山谷」渡假安養村內有3人死亡、4人失蹤，搜救及核查工作仍在持續進行。

綜合中國媒體報導及網路資料，「北京山谷」是中國電建地產集團公司開發的「文旅康養」項目，位在承德市興隆縣六道河鎮北坎子村，面積達6600畝（440公頃），距北京密雲不到10公里，全區標榜70%森林覆蓋率，結合親子遊樂、康養醫療、溫泉度假等功能，號稱是「旅居融合」的「全齡友好社區」。

根據中國媒體先前報導，興隆縣截至7月30日止，全縣已有8人死亡、18人失蹤，災情集中在該縣六道河鎮的部分村莊。

綜合中國媒體近日報導，截至31日中午12時，北京市因洪災死亡增至44人；截至29日中午，河北省灤平縣山崩已導致8人死亡、4人失聯；截至26日晚間6時，河北省阜平縣也因山崩導致2人死亡、2人失蹤；加上山西省天鎮縣中巴被沖走已證實10人死亡，以及前述河北省興隆縣已有11人因洪災而死亡，累計官方發布的華北洪災死亡人數已上升至75人。

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