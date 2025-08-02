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屈公病升溫 福州要求從佛山來進行14天監測

中央社／ 台北2日電

中國廣東屈公病疫情持續蔓延，尤以佛山市最為嚴重。福建省福州市疾控中心日前發布，從佛山前來的人員要進行14天自我健康監測，若有相關症狀應立即就醫並告知旅居史。

微信公眾號「福州疾控」7月29日發布關於防控屈公病和登革熱的文章。其中提到：國外流行地區以及廣東佛山等高風險地區到福州人員，要進行14天自我健康監測（最長潛伏期：屈公病12天、登革熱14天），期間若出現發燒、關節痛、皮疹等疑似症狀，請立即就醫並告知旅居史。居家治療患者應做好防蚊隔離，避免成為傳染源。

廣東屈公病確診病例數已突破5000例。佛山是這波疫情的爆發地，7月30日，佛山在官方微信公眾號宣布，全市已啟動突發公共衛生事件三級響應。31日展開為期7天的成蚊消殺行動，其中要求家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、清積水，且人人出門塗防蚊液，每天早晚還須各滅蚊1次。

佛山市順德區疾控中心則在8月1日發布「關於加裝紗門、紗窗的倡議書」，呼籲市民安裝紗門、紗窗，在傍晚和清晨（斑蚊活躍時段）盡量關閉門窗，或使用紗窗通風。

據「國家突發公共衛生事件應急預案」，中國根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件劃分為特別重大（一級）、重大（二級）、較大（三級）和一般（四級）。

廣東 屈公病

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