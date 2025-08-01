常德會戰國軍誓死抗守 陸學者讚：打出中國軍人的威風

中華民國抗戰期間，湖南戰事極為激烈，1943年開羅會議舉行前後的常德會戰，更是國軍與日軍拚搏的焦點，國軍在常德會戰的勝利，有助於中國的國際地位，目前常德市有常德博物館等展館展出相關文物，常德會戰陣亡將士紀念公墓也仍矗立在市內。

1943年11月初至12月底（另一說是到1944年1月初），歷時50餘天的常德會戰爆發。日軍當時為牽制國軍反攻緬甸、打通中印公路的兵力，集中約5個師團、4個支隊共8萬餘人的兵力，在日軍第11軍司令官橫山勇的指揮下，對常德地區發動進攻。守衛的國軍參戰部隊有15個軍，約20餘萬人，涵蓋第九戰區與第六戰區兩大戰區，堅守常德城的是代號「虎賁」的國軍第七十四軍五十七師，師長余程萬。

此次會戰，國軍損失慘重，且一度失守，但在反攻後仍奪回常德城，第五十七師8500餘人打到僅剩下80餘人，會戰總計國軍傷亡3萬9,000餘人，日軍傷亡2萬3,000餘人。平民死傷也相當慘重，常德城早在會戰前就被日軍用鼠疫進行細菌戰攻擊，百姓早已死傷7,000餘人，加上後來的會戰廝殺，整座城市幾乎全毀，雖然有國軍提前轉移百姓，仍造成重大衝擊。常德博物館館方統計，會戰期間被殺害的平民共有5.9萬餘人，被搶走5.4萬餘人的壯丁，燒毀5萬多棟房屋。

抗戰時的常德，轄9個縣，人口340萬，是重要兵源地，同時年產水稻2,600萬石，佔全省三成，年產棉7,000噸，佔全省五成。常德是第九戰區戰略後援地，也是第六戰區的戰略要地，由於常德保衛戰的戰略意義重大，被稱為中國的「史達林格勒保衛戰」，會戰進行戰區司令長官孫連仲以此電示蔣中正的面諭，要求余程萬務必守住。

常德會戰進行期間，中美英三國元首11月22日至26日在埃及開羅舉行開羅會議，會後發表的開羅宣言，昭告三國之宗旨，「在剝奪日本自從1914年第一次世界大戰開始後在太平洋上所奪得或佔領之一切島嶼，在使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國」。

根據常德博物館的資料，目前展出常德會戰展廳的不少史料文物，係由余程萬之女余芷芳於2018年11月「常德會戰爆發75周年」後陸續捐贈，包含《常德戰後及是時各長官友好慰勉函電》，以及余程萬生前收集整理的常德會戰之後各種信函、照片及使用過的衣物等。

余程萬將軍生於1902年，1924年考入黃埔軍校一期，並畢業於國立中山大學政治系，抗戰時任第五十七師師長，常德會戰後一度被究責，爾後任第七十四軍副軍長，晉升中將。在國共內戰後期，他任二十六軍軍長，並撤往雲南，曾被投共的雲南省主席盧漢逮捕，脫身後在1950年初就任雲南綏遠公署主任，但西南敗局已定，遂避居香港，1955年被匪徒入室行搶，混亂中遭槍殺身亡。

目前在常德市武陵區青年路上，還保有始建於1944年的常德會戰陣亡將士紀念公墓，牌坊留有中華民國國徽，也有蔣中正、白崇禧、陳誠、何應欽、王耀武等人題字，紀念碑為典型的民國時期方尖型樣式，四周有當時國民政府行政院、立法院、考試院、監察院四院院長的題字。中共建政後，牌坊和紀念碑上的文字遭用水泥覆蓋，以便於文革時期保護，原有的紀念堂則改建為工人文化宮和少兒圖書館，1981年後當地政府才進行修復，恢復一部份原貌，2014年被中共官方列入第一批「國家級抗戰紀念設施、遺址名錄」。

專研常德會戰、日軍細菌戰的湖南文理大學歷史學副教授朱清如表示，常德會戰是發生在戰略相持階段後期的一次著名戰役，這一仗應該說是打出了中國軍人的威風，因為當時五十七師只有8,500多人，也確實是寸土寸血地與日軍肉搏血戰，裡面有很多可歌可泣的故事。

本報記者另詢問有關於他對台灣的抗戰史研究之交流和評價，他指出沒有跟台灣的研究者有聯繫，但是知道國史館有出過細菌戰的資料集。