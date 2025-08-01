39度高溫在操場跑體測 陸12歲男童中暑倒地後搶救不治

中國山東省煙台市近日傳出一起意外，一名12歲國中男學生在攝氏39度高溫下完成400公尺跑步測驗後當場倒地，曝曬於烈日下近3分鐘才被發現，送醫搶救仍宣告不治。家屬質疑校方未即時處置、未避開極端高溫安排體測，引發社會對學生在酷暑中進行戶外活動的風險討論。

根據陸媒綜合報導，事件發生於7月4日下午約2時27分，該名學生在完成400公尺測驗後突然倒地，至2時30分才被其他同學發現異狀。由於當時氣溫高達39度，學生倒地時身體直接曝曬於操場烈日下，疑似因此導致熱射病。

據煙台市海港醫院急診紀錄，學生在下午2時52分送達醫院時，已無自主呼吸與心跳，瞳孔放大且無光反應，醫療團隊隨即展開搶救。儘管集結急診、兒科與麻醉科等專科會診搶救近兩小時，最終仍於下午5時15分宣告不治。

媒體後續詢問校方，學校人員表示目前正值暑假，相關善後工作仍在進行中，對於為何在極端高溫下仍安排體測，未能正面回應，僅稱會通報校方處理。煙台市芝罘區教育體育局則證實已展開調查，並強調後續結果需呈報上級單位後公布，目前不便對外說明。

學生猝逝事件引發中國社會關注「體測熱害」問題，不少家長批評校方未有完善的應變機制，也未考慮高溫下學生身體負荷，恐造成不必要的健康風險。也有網友質疑，即便制度規定進行體能測驗，學校仍有責任視當日氣候狀況進行調整與通報。

醫師黃軒也曾提醒，當戶外氣溫超過攝氏32度時，不建議從事戶外運動，應以室內運動來替代。此外，每10到20分鐘間都要進行短暫休息，並時刻補充水分，避免因脫水而對生命造成威脅。