蘇州再爆日本人遇襲事件 母子遭襲幸無生命危險

中共今年將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，值此敏感之際，據日媒報導，7月31日，江蘇省蘇州市發生了一起日本人母子遭襲擊事件。母親在事件中受傷，但無生命危險。

日本經濟新聞報導稱，訊息由中日相關人士透露，事件的經過和狀況、襲擊者的現狀以及動機目前不明。

近年幾次發生大陸的日本人學校遭襲事件，去年6月，蘇州也曾發生一名大陸男子，持刀襲擊日本人學校的校車，造成一對日本母子受傷的事件。該事件導致一名試圖阻止行兇者的大陸女子被刺傷，送醫後不治身亡。

上述日媒報導稱，大陸將今年定位為抗日戰爭勝利80年的重要節點，且原定7月31日，大陸將上映一部描繪舊日本軍隊的「關東軍防疫給水部（731部隊）」的大陸國產電影《731》，不過目前仍未確認上映，可能已經延期。

值得注意的是，近日，也曾發生兩名大陸男子，在東京都千代田區街頭突遭4名男子用鐵管毆打致重傷的事件，對此，大陸外交部發言人郭嘉昆7月31日時曾回應說，注意到有關報導，並指中國大陸駐日本使館第一時間向日方表明關切，正在進一步核實情況，中方敦促日方採取有效措施保障中國公民安全。