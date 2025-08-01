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香港法院對宗慶後遺產糾紛案有決定 暫不公開

中央社／ 香港1日電

中國娃哈哈集團已故創始人宗慶後的遺產糾紛案有新進展，香港高等法院今天對其女兒宗馥莉及另外3名「弟妹」的遺產訴訟宣布決定，但沒有對外公開，由雙方律所派代表領取。

根據香港商報網報導，香港高院稍晚會在其官方網頁公布決定全文。

這起遺產糾紛案的訴訟各方為宗繼昌、宗婕莉、宗繼盛，以及宗馥莉和Jian Hao Ventures Limited。

綜合媒體早前的報導，宗慶後去年去世後，家族生意由「獨生女」宗馥莉接班，但月前有3名美國籍、自稱宗馥莉同父異母的弟妹以遺產繼承糾紛為由提告。

3人在香港、杭州提起訴訟，要求凍結宗馥莉名下香港滙豐銀行帳戶內18億美元資產，並要求確認宗馥莉持有的娃哈哈集團29.4%股權的繼承權

香港 遺產 繼承權

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