快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

北京暴雨釀災44死 養老院所屬村禁止進入

中央社／ 北京1日電

北京連日暴雨釀災致44死。死傷嚴重的養老照料中心所屬村外圍已拉起封鎖線。另外，位在山區的大城子鎮下柵子村路面坍塌，工作人員表示，該村部分是重災區，房子都被沖走。

北京市官方昨天舉行防汛救災記者會通報，連日暴雨已導致全市44人死亡，其中包括密雲區太師屯鎮養老照料中心有31人罹難，他們多為行動不便的失能老人。

北京市政府官網顯示，這家養老照料中心位於太師屯鎮葡萄園村。記者今天到葡萄園村，村外已拉起封鎖線，有人員管制，禁止其他人等進入。

在葡萄園村的周邊，可見洪水經過痕跡，多根電線桿被沖倒，另有轎車被洪水捲走，卡在房屋與電線桿間。有居民趁著早上放晴，將屋內被水淹過的傢俱丟掉，並清出屋內淤泥；住房外牆仍留有淤泥及淹水的痕跡。另外，也有民眾在旁打電話申請保險。

記者以一般民眾的身分詢問當地居民。她表示，洪水發生時在屋裡，早上6時起來，「後邊的電線沒電了跑出來看，外邊的人說前面的電線桿倒了，後來水就過來了」。

當地民眾表示，部分地區已恢復供電，但未能正常用水。在村與村之間的溪邊，可看見有民眾騎車至溪邊打水；而在施工工程附近，也隨處可見地上擺滿瓶裝水。

距離太師屯鎮約24公里的北京市密雲區大城子鎮下柵子村，受損嚴重。在前往該村的路途中，有多條路段路面坍塌、大橋垮塌、電線桿倒塌。

在前往下柵子村村民委員會的路上，距離不到2公里的路面坍塌，無法繼續前進村中心，現場有搜救隊正準備前往村中心救援。目光所及是下柵子村的一部分，該區域約有30戶住房，地基被洪水沖毀。

記者以一般民眾的身分詢問工作人員，前面是否為重災區。他表示，「對，（目前路段）都是一天前鋪好的，房子都沖走了，你看這房基都沒了」。

距離北京市區1.5至2小時車程的密雲水庫周邊，有不少商人在此經營露營地，但多數露營地內的擺設也被洪水沖走。

新華社昨天報導，23至29日北京遭遇連續極端強降雨，密雲、懷柔、延慶、平谷等遠郊行政區受災嚴重，當前北京市官方正全力展開救災善後和恢復重建工作。

北京 洪水

延伸閱讀

國家級警報響！ 大雷雨炸屏東 牛角灣溪暴雨恐溪水暴漲

山區暴雨土石流不斷 嘉義縣明日6鄉鎮停止上班上課

雲林山區兩夜暴雨落石多 縣府宣布草嶺國小明天繼續停班課

北京洪水奪命！全市44人死亡 其中一養老照料中心31人喪命

相關新聞

陸24歲男子自港赴柬飛抵金邊幾小時後陳屍路邊 警疑被中國同胞殺害

據柬埔寨媒體《柬中時報》報導，一名24歲從香港飛往金邊的大陸青年於7月31日凌晨被人棄屍於金邊市郊區3號公路路邊，柬埔寨...

北京洪災44死 「安全區」養老中心就占31人 網友怒了

連日華北多地暴雨，北京災情慘重，北京市昨召開發布會通報，全市死亡者增至44人，失聯9人。其中，密雲區太師屯鎮養老照料中心...

「欠費影響子女求學」 溫州電信商恐嚇式催繳被罵翻

浙江溫州有市民反映，收到通信運營商寬帶費用催繳短信，指因欠費逾期，身分證信用材料可能受影響，將無法購買高鐵、機票、養老保...

你可能用過他的表情包…全球第二網紅「無語哥」駐微博

比「甲亢哥」還火、全球第二大網紅「無語哥」Khaby Lame於7月31日入駐微博，發布第一條視頻並配文：「你不一定認識...

浙江00後女生病情穩定後賣5盒餘藥、獲300元…變販毒？

曾因在網上販售5盒二類精神藥品思諾思，被法院依販毒罪判刑的00後女生馬琳琳（化名）案件有新進展。7月30日，澎湃新聞從當...

上海LV巨輪被淹？6人用AI偽造風災影片被捕

上海受颱風「竹節草」影響帶來風雨，不過中國網上出現影片，指上海南京西路商圈的路易威登（LV）「巨輪」地標旁洪水滾滾，船體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。