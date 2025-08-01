陸24歲男子自港赴柬飛抵金邊幾小時後陳屍路邊 警疑被中國同胞殺害

據柬埔寨媒體《柬中時報》報導，一名24歲從香港飛往金邊的大陸青年於7月31日凌晨被人棄屍於金邊市郊區3號公路路邊，柬埔寨警方懷疑死者遭中國同胞殺害，目前正根據相關線索展開深入調查。

警方確認死者為中國籍男子，姓名WU YONGLONG，年僅24歲。其隨身背包內有護照、身分證、3張銀行卡、盥洗用品、一張由香港飛往金邊的機票及入境簽證繳費單，顯示其於7月30日晚間11時剛抵達柬埔寨。

從其降落金邊到被發現遇害，只有5個多小時。《柬中時報》獲得的警方初步報告顯示，該名中國男子於31日凌晨4時40分，在金邊市貢武區3號公路17公里處附近被發現死亡。執法人員判斷死因為頭部遭受重擊，具體案情仍在調查中。

一名28歲的嘟嘟車司機作證稱，31日凌晨他駕車途經事發路段時，發現有人倒臥在路邊，靠近查看後確認已無生命跡象，於是報警處理。警方調閱事發地附近監視器畫面發現，7月31日凌晨2時36分，一輛黑色汽車自北向南高速行駛，並拖曳死者至17公里處位置後逃離現場。

法醫檢查指出，死者身穿長袖外套與短袖T卹，背部覆蓋大量泥土，衣物右側撕裂。屍體多處瘀傷與擦傷，集中於頭部後側、胸腹、右肩、背部與四肢，鼻腔、口腔及耳孔有血流流出。法醫初步確認死因係嚴重頭部撞擊所致。

一位參與調查的警員告訴《柬中時報》記者，初步線索顯示此案極可能為中國人犯案，目前專案組正追查嫌疑人身分與下落。目前，死者遺體暫安置於金邊市宋仁芷寺廟，等待家屬認領。