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簡姓台商宗親代表福建尋根　盼為兩岸合作搭橋

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
世界簡姓宗親總會號召各地簡姓台商宗親代表回廈門、漳州、南靖尋根祭祖及企業參訪交流。台商提供
世界簡姓宗親總會號召各地簡姓台商宗親代表回廈門、漳州、南靖尋根祭祖及企業參訪交流。台商提供

近年兩岸交流中，尋根祭祖扮演重要角色，在陸投資多年的豪門國際開發董事長簡廷在，近日以世界簡姓宗親總會長身分，率簡姓台商宗親代表到福建廈門、漳州、南靖尋根祭祖及企業參訪交流。他表示，希望藉此為宗親會的年輕人提供商機資訊，搭建海峽兩岸台商合作平台。

世界簡姓宗親總會號召各地簡姓台商宗親代表回廈門、漳州、南靖尋根祭祖及企業參訪交流，於7月26日至31日舉行，簡廷在率簡姓台商宗親代表一行53人，於7月26日先到漳州龍山寶斗威惠廟文化交流座談，期許共同推動兩岸文化養生健康新經濟。

27日，宗親會一行至簡姓家族原衍生地南靖長教簡德潤公大宗祠尋根祭祖。其中，簡姓各宗祠有盈科堂、潭頭祠、東山祠位於南靖長教村雲水謠5A景區內，簡家簡德潤公大宗祠、東山祠、譚頭祠等負責人歡迎台灣簡姓宗親回鄉謁祖。

接著，簡姓台商宗親代表一行28日到漳州，與天下企業機構董事長、漳州台商協會會長林伯彥交流，參觀漳州盈科智谷產業園區，期許為宗親會年輕人提供就業創業交流資訊平台；29日，到福建天柱山歡樂大世界投資開發有限公司拜訪董事長陳榕生、總經理林雪；30日，到廈門閩南文化古街參觀藝術建築古蹟活化，拜訪廈門東亞工業機械（股）公司董事長、廈門台商協會會長韓螢煥。

簡廷在表示，此行收穫滿滿，感謝各地台商提供學習交流機會，深耕兩岸文化交流橋梁，搭建海峽兩岸台商合作平台，營造未來商機。

台商 廈門 年輕人

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