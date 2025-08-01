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男子無卡提款！熱心女竟出手搶：「這不是你的錢」後續超展開

香港01／ 撰文：田中貴
提款機示意圖。本報資料照片
提款機示意圖。本報資料照片

科技愈來愈發達，日常生活更加方便。有位香港男性在網上表示，日前在港鐵站排隊使用自動櫃員機，旁邊另1列隊伍有1名男子使用無卡提款功能，當ATM吐出現金之際，後方1名女子突然「搶錢」，同時指控「這錢不是你的，你根本沒插卡」。該名男子和附近民眾立即解釋何謂無卡提款，女子才知道自己「擺烏龍」，無奈「還錢」後尷尬離開。

PO文引來許多網友討論，直指「她可以阻止，但不可以出手吧」、「無知真的太可怕，沒用新功能也沒關係，但起碼要知道，無知還要鬧事，其實無卡提款這功能好久了，也不是新的」，亦有網友認為「不知者不罪」、「女士都算熱心，不過用錯地方」。

男子使用無卡提款　女子見狀「搶錢」還指責

原PO在Threads表示，早前在港鐵站排隊，打算用自動櫃員機提款，見到旁邊有1名男子使用無卡提款，正當櫃員機吐出現金時，後方1名女子突然「伸手奪走那位男士的現金」，繼而大叫「這錢不是你的，你根本沒插卡」，被「搶錢」的男子立即澄清自己金用無卡提款，附近人士解釋無卡提款的過程，該名女子才恍然大悟，「一臉不情願地還錢走人」。

網友︰不知道算見義勇為還是無知？

大量網友指出「那位男士真的人很好，要是我就當場發飆」、「就算不知無卡提款，那位女人也無權搶走現金，也不是她的啊，感覺乘機偷錢才是真」，亦有網民笑言「不知道她算見義勇為還是無知？」。

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文章授權轉載自《香港01》

提款機

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