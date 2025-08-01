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北京洪水44死 養老中心占31人

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

連日大陸華北多地暴雨北京災情慘重，北京市昨天召開防汛救災新聞發布會，通報至七月卅一日十二時止北京全市因災死亡四十四人，失蹤失聯九人。其中，密雲太師屯鎮養老照料中心死亡卅一人，失蹤失聯人員中有四人是一線搶險救援的村黨支部書記。

央視新聞報導，北京市常務副市長夏林茂在新聞發布會上表示，此次洪澇災害共造成卅多萬人受災，二點四萬間房屋受損。當中又以密雲區受災最重，全區約十一點三萬群眾受災，因災死亡卅七人，其中太師屯鎮養老照料中心卅一人死亡。

北京市密雲區委書記余衛國表示，該養老中心位於密雲水庫上游的太師屯鎮街，當天中心內共有七十七人，工作人員八名，六十九位老人中有失能半失能五十五人。廿八日清晨，洪水沖進街道，整條街迅速被淹沒，最深處達二公尺。

接到報警後，消防救援力量迅速出動，七時左右抵達照料中心附近，但因水流湍急，救援力量難以進入。經過多方努力，十時許陸續救出被困人員，搜救工作一直持續到第二天，期間陸續發現多名老人不幸罹難。

官方解釋，太師屯鎮上游降雨量達特大暴雨級別（二九○毫米），降雨、山洪、河流洪水疊加，導致清水河流量暴增，最大流量達每秒二千八百立方米（超百年一遇），是平時流量的一千五百倍，洪水沖入鎮區造成巨災。

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