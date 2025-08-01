福州海青薈 逾千台青參與

第十三屆海峽青年薈將於8月1日至7日在福建省福州市舉行集中階段活動，預計參會兩岸青年人數超2000人。截至目前，集中階段各項活動已邀請到台青超千人。

中通社報導，自2013年以來，福州已連續成功舉辦十二屆海峽青年節，累計吸引超4.1萬名兩岸青年參加，包含超2.3萬名台灣青年，其中近半數為首次來到大陸。今年起，根據活動新內涵、新目標，海峽青年節升格為海峽青年薈。本屆海青薈以「傳承中華文化，賡續血脈親情」為主題，全年開展52項活動，活動數量及涵蓋領域再創歷年新高，預計全年邀請台青將超3000人次。

8月1日至7日開展集中階段活動，包含第十三屆海峽青年連心匯、第九屆兩岸大學生領袖營、第四屆「走進政協·台灣青年說」等25項活動，預計來福州參會兩岸青年人數超2000人。主場活動海峽青年連心匯，擬於8月6日下午在福州海峽國際會展中心舉辦。

本屆海青薈圍繞閩都文化、閩南文化、客家文化等特色文化以及陳靖姑等民間信俗，組織開展文化溯源活動，發布台灣青年尋根線路等，充分發揮祖地文化對台青的感召力、吸引力、凝聚力。海青薈並開展棒球、橄欖球、電競等一系列深受兩岸青年喜愛的交流活動，新增曲藝、羽毛球等領域的交流項目。同時，還將依托海峽青年交流營地設計互動聯歡活動，打造熱烈、歡快、豐富多彩的為期七天海青薈生活。

除舉辦交流活動外，本屆海峽青年連心匯將發布福州市支持建設「海峽青年發展型城市」的第二批舉措，出台十條含金量高、獲得感強的措施。此外，還將邀兩岸名校博碩士等高學歷台青來福州交流，發布2000個以上面向台青的質優薪高工作崗位，精準開展崗位匹配工作。