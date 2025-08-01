福建沙縣短劇創作營 促兩岸交流

大陸短劇市場逐年蓬勃發展，已成為影視產業中成長迅猛的新興賽道。台商優市網積極拓展短劇市場，透過劇本創作、實地拍攝和剪輯製作等系統培訓，陪跑30位台灣學生深入體驗沙縣風土人情，最終完成《沙縣大掌門駕到》、《球來就踢》等作品，創作出多部歡樂幽默、溫情故事等題材短劇。

為期一個月的「短劇創作訓練實習營」中，由台灣新銳導演張書瑋、兩岸實力派台籍演員羅波以及沙縣導演季超等師資進行專業授課，為青年創作者搭建廣闊舞台。台灣大學生張同學分享，這次培訓讓她的影視製作技能有很大提升，也對大陸短劇市場充滿興趣、更加了解短劇幕後的工作流程。

「身為學生劇組，導師教我們如何零預算製作一部短片，這個概念我覺得蠻實用的。」學員蘇同學指出，培訓課程涵蓋劇本孵化流程，同時對導演、編劇、設備等專業領域的詳細介紹令他印象深刻；李同學也提到，在課程中學習到的短劇種類、拍攝技巧以及如何製作有流量的內容。

此外，大同電鍋、艋舺雞排等作為本次短劇創作的指定道具，大同公司處長卓建羽表示，本次首度嘗試文旅短劇、鼓勵青年創新，期待以短劇推動兩岸美食交流。

「目前短劇培訓在大陸是很火的一個賽道。」台灣「戲來就演」主理人馮光偉參與本次活動成果豐碩，「要用短劇推廣一個城市，需要挖掘這座城市的歷史背景與人文特色，觀眾看了才會記得、會感動。」

「這次實訓為兩岸年輕人展現短劇創作的無限可能。」華青媒Lab.執行長郭柏君提到，透過短劇實訓造風，為新世代連接大陸億級內容生態，「成員們不僅掌握影視製作的技能，更在生活中累積創作養分，這正是短劇產業發展的關鍵所在。」