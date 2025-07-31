長沙會戰「天爐戰法」要地 國軍曾據此狂殲上萬日軍

前總統府戰略顧問、光復大陸設計研究委員會主任委員、抗日名將薛岳，在八年抗戰中，以長沙大捷（第三次長沙會戰）而名震天下，這場讓侵華日軍損失慘重、傷亡5萬餘人的會戰，更是盟軍在珍珠港事變後最重要的戰果，薛岳所創的「天爐戰法」功不可沒。

位於長沙市北郊長沙縣福臨鎮內的影珠山，距市區50公里，在抗戰時期，經歷國軍與日軍多次拉鋸，也曾一度被日軍佔領，不過第三次長沙會戰，國軍在第九戰區司令長官薛岳指揮下，成功在此殲滅日軍的山崎大隊，讓阿南惟幾等日軍高階將領意圖救援被圍部隊的構想未能實現。影珠山目前仍留有當時長沙會戰的國軍戰壕、迫擊砲陣地、掩體等相關遺跡，但58軍指揮所的地面建築則已被毀，僅剩地基。

近年大陸官方對影珠山抗戰遺址開始予以保護，2014年3月，長沙市政府公布了第六批市級重點文物保護單位，其中影珠山有3處：影珠山抗戰遺址群、影珠山抗戰陣亡將士墓、楊漢域勒石。2017年9月長沙保衛戰影珠山抗戰史實陳列正式向社會開放。

據影珠山陳列館方介紹，影珠山是天爐戰法的「爐口」，長沙會戰的戰果多大，取決於影珠山能否守住。所謂「天爐戰法」，按照薛岳的原意，係指「在預定之作戰地，構成縱深之網形據點式陣地，配置必要之守備部隊，以伏擊、誘擊、側擊、截擊、尾擊、堵擊諸手段，逐次消耗敵力，挫其銳氣，然後於決戰陣地使用優勢之兵力，實行反擊與反包圍，對敵主力實施殲滅打擊，此為後退決戰方法，因敵變化而變化之殲敵致勝的新方略，如爐溶鐵，如火煉丹」。

館內的陳列也有許多長沙會戰期間國軍與日軍雙方作戰序列、作戰成果的展示，還有多幅照片、作戰圖。第三次長沙會戰時，國軍第58軍（滇軍）在孫渡軍長、魯道源副軍長等指揮下，與國軍第20軍（川軍，軍長楊漢域）等部隊合作，成功在此重創與殲滅日軍多支部隊，包含曾參與南京大屠殺的日軍第6師團第23聯隊、第40輜重聯隊、日軍獨立第9混成旅團精銳山崎大隊等，阻斷日軍北逃生路。

陸軍中將魯道源來台後曾在《中外雜誌》留下口述歷史紀錄，詳述影珠山與敵肉搏的過程，包含蔣委員長的手諭、薛岳長官的命令下，58軍長官嚴令所屬猛追猛打，還有58軍1942年1月8日至11日的激烈攻防，據其指出，影珠山之役，58軍殲滅敵寇萬餘人。

第一次長沙會戰（1939年9月至10月），日軍傷亡2萬餘人，國軍第九戰區傷亡2.6萬人；第二次長沙會戰（1941年9月至10月），日軍傷亡2萬餘人，國軍傷亡7萬餘人；第三次長沙會戰（1941年12月至1942年1月）日軍傷亡5.6萬餘人，國軍傷亡2.8萬餘人。長沙會戰是抗戰期間中日雙方出動兵力最多的大型會戰，其中日軍出動66萬餘人次，國軍100萬餘人次。在長沙會戰前，1938年底還曾有長沙大火，釀致成千上萬民眾死傷。

展覽也提及不少中共在宣傳上的努力，以及中共創辦學校、開展敵後游擊戰等內容。

值得一提的是，館方對薛岳的描述是「中華民國陸軍一級上將，國民革命軍著名將領，軍事家」。館方還特別有一塊看板寫道「國民黨副總統汪精衛」被日本策反成立汪偽政府。

至於第九戰區司令長官薛岳在長沙會戰期間的指揮所，設在岳麓山，不過據悉，現場已經沒有留存多少當時指揮所的遺跡。目前岳麓山風景區是大陸5A景區。

此外，在福臨鎮，當地也安排了一位97歲抗戰老兵講述自己的經歷，他出生於1928年，16歲的時候響應國家（蔣中正委員長）號召「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」而參加遠征軍，不過當時抗戰即將勝利，他經過訓練後在黔桂一帶駐紮，尚未開赴前線，日軍就已經投降，1946年則復員，結束從軍。

他強調，如果歷史重來他仍會選擇投筆從戎保衛國家，會「摩拳擦掌」準備打擊侵略國土的敵軍。