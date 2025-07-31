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大陸多舉措鼓勵結婚 上半年結婚對數回升

中央社／ 台北31日電
根據中國民政部昨天公布，上半年結婚登記353.9萬對，比去年同期增加10.9萬對。中新社
根據中國民政部昨天公布，上半年結婚登記353.9萬對，比去年同期增加10.9萬對。中新社

中國去年結婚對數創下45年以來新低，官方推出多舉措鼓勵結婚。根據中國民政部昨天公布，上半年結婚登記353.9萬對，比去年同期增加10.9萬對。

中國大陸2024年結婚登記610.6萬對，比2023年大幅下降20.5%，創1980年以來新低。

對於上半年結婚對數止跌回升，陸媒報導提到官方推出多舉措鼓勵結婚。

首先是婚假的延長。目前在大陸31個省區當中，已有28個省區延長婚假。其中，山西、甘肅最長，可享受多達30天的婚假。

其次，婚姻登記的便利度大幅提升。5月10日起，新修訂的「婚姻登記條例」實施，取消婚姻登記地域限制取消，婚姻登記實現「全國通辦」，領取結婚證不再需要提供戶口名簿，這意味年輕人結婚不必取得「戶長」父母同意，「私定終身」更容易。

此外，多地陸續砸錢獎勵結婚。其中，在山西省呂梁市初次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦，現金人民幣1500元（約新台幣6300元）裝入紅包袋當場發放；浙江省鼓勵有條件的地區發放結婚紅包與消費券；還有一些地方發放價值不等的大禮包。

據南方日報，廣州市白雲區龍歸街道南嶺村1月起對初婚夫妻祭出最高4萬元獎金，如果再連生3個小孩，最多可領到10萬元。

針對農村地區存在嚴重的「天價彩禮」問題，截至6月，大陸已有18個省區的127個縣市區推出彩禮限額標準。其中，河南、安徽等中部省區普遍設定在5至8萬元；山東、江蘇等經濟較發達省區為8至12萬元；貴州、雲南等西部省區則為3至6萬元。

中國民政部2024年發布的「中國婚姻家庭發展報告」顯示，全國農村地區平均彩禮金額已從2015年的8.8萬元暴漲至2024年的18.7萬元，部分地區甚至高達30萬元以上，導致農村青年普遍結婚難。

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