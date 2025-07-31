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防治屈公病蔓延 廣東佛山下令全市7天早晚滅蚊

中央社／ 台北31日電

中國廣東屈公病疫情持續蔓延，確診病例數已突破5000例。爆發這波疫情的廣東省佛山市今天宣布展開為期7天的成蚊消殺行動，其中要求家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、清積水，且人人出門塗防蚊液，每天早晚還須各滅蚊1次。

此外，針對美國疾控中心鑑於中國屈公病病例上升，計劃針對中國發布旅行健康通知，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，中國「南方個別城市」發生的屈公病輸入疫情，當前「可防、可治、可控」，中國政府將一如既往為境內外遊客提供舒適、安全、便利的旅行環境。

綜合中國媒體報導，佛山市政府新聞辦今天透過其微信公眾號「佛山發布」，宣布這項為期7天的成蚊消殺行動。

佛山市根據疫情輕重程度，將全市的行政村及社區分為3類，展開成蚊消殺和孳生地清理工作。其中，最嚴重的第1類必須早晚各一次展開全域集中式成蚊消殺，且採取集合式、圍合式方法，統籌展開集中消殺。

佛山市要求，全市所有行政村、社區都要展開戶外整治衛生死角，翻盆倒罐清理孳生地；室內早晚各一次做好民眾自家室內、庭院、陽台、屋頂等處的成蚊滅殺。至於室內則採取「七天七招工作法」，即家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、裝紗窗、清積水、清垃圾、出門塗防蚊液，以及上午7至10時和下午4至7時「一早一晚滅成蚊」。

另據星島網報導，中國中山大學研究團隊也投入屈公病防治，採取「以蚊治蚊」的科技方式消滅病媒蚊。一方面釋放出被輻射過的絕育雄蚊與野生雌蚊交配，達到絕育效果；另一方面則培育不吸血的「華麗巨蚊」，讓其幼蟲吞噬病媒蚊的幼蟲，以阻斷病媒蚊傳染屈公病。

根據報導，這種「以蚊治蚊」的科技方式，已於30日在佛山市三水區南山鎮投入實地操作。

疫情 屈公病 病媒蚊

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