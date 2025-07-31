北京洪水奪命！全市44人死亡 其中一養老照料中心31人喪命

北京市31日召開防汛救災新聞發布會，截至7月31日12時北京全市因災死亡44人，失蹤失聯9人。其中，密雲太師屯鎮養老照料中心死亡31人，失蹤失聯人員中有4名是一線搶險救援的村黨支部書記。目前搜救工作仍在進行中。

據中新網，北京市常務副市長夏林茂表示，此次洪澇災害共造成30多萬人受災，2.4萬間房屋受損。

北京市密雲區委書記余衛國表示，據初步統計，全區17個鎮162個村受災，房屋受損3.1萬餘間，車輛受損6994輛，10條公路受損，105個村電力設施損壞，684處通訊基站退服。全區約11.3萬群眾受災，因災死亡37人，其中含太師屯鎮養老照料中心31人。

余衛國表示，該養老中心位於密雲水庫上游的太師屯鎮街，當天共有77人，其中工作人員8名，69位老人中有失能半失能55人。28日清晨，洪水沖進街道，整條街迅速被淹沒，最深處達2公尺。