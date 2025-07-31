少林寺方丈釋永信被查轟動全球 多國媒體報導

中國少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律，被逐出佛門，正接受調查。事件引起美、英、澳、法、日等多國媒體關注報導，有外媒質疑官方突然公布釋永信被查的時間點，也有外媒提到釋永信多次與海外政商領袖會面。

河南嵩山少林寺7月27日正式發布通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多個部門聯合調查。

中國佛教協會28日發布公告，對釋永信的戒牒予以註銷，意即將他逐出佛門。

有1500年歷史的少林寺，現任方丈被查震驚中外。美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報、華盛頓郵報（The Washington Post）等；英國金融時報、衛報（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）等；日本放送協會（NHK）、朝日新聞等；澳洲廣播公司（ABC）以及法國法新社等外媒都有報導。

外媒除了報導官方公布釋永信被查內容，也翻查釋永信的個人背景、涉及的爭議事件，以及如何將少林寺打造成為商業帝國。不少外媒稱釋永信為「CEOmonk」（執行長僧人）。

其中，有外媒質疑中國官方公布釋永信被查的時間點，指早在2015年釋永信已被舉報，為何現在突然公布他被查，更被逐出佛門，令中國網路上一度充斥著有關釋永信的訊息。

另有外媒強調釋永信的外交手腕，指他曾與多名海外政商界領袖會面，如已故的南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）、美國前國務卿季辛吉（HenryKissinger），以及美國蘋果公司執行長庫克（TimCook）。今年2月，釋永信與已故的天主教宗方濟各（Pope Francis）會面。

英國BBC中文網近日剪輯了2014年釋永信在倫敦接受BBC專訪內容。被問到外界指他涉及錢色問題的傳言，釋永信當時沒有明確回答，只表示：「要有問題，早就成問題了。」

釋永信的新聞在海外引發熱議，相信與少林寺過去積極在海外開設分寺，提高少林寺在海外知名度及爭議有關。目前少林寺最少在美國紐約、洛杉磯，英國倫敦及澳洲設有分寺。

2015年澳洲廣播公司報導，當時少林寺準備投資2.97億澳元（約新台幣57億元）在新南威爾斯省蕭爾黑文市（Shoalhaven）建設一個包括一座寺廟、一個酒店、一所功夫學院和一個高爾夫球場的綜合項目。雖然項目引發當地媒體及居民爭議，仍獲得州政府及市政府批准。

報導又指，當時釋永信親自前往蕭爾黑文市，並出示了一張金額超過300萬澳元的支票用於完成土地收購。

日媒有關釋永信的報導，也引發日本網友熱議，在日本雅虎新聞有數百個留言。有人提到中國影星李連杰早年主演的電影「少林寺」展現了中華文明史的深厚博大，但現實與電影截然不同，令人悲傷；另有網友提到以往到訪少林寺，發現已很商業化。