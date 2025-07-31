2陸男東京街頭遇襲！陸駐日使館：日本社會近期出現排外情緒

31日上午9點多，2名大陸籍男子在東京街頭，遭4名不明身份的男子持鐵棍襲擊導致額頭出血。大陸駐日大使館表示，「針對日本社會近期出現一些排外情緒，中國駐日本大使館已向日本外務省提出嚴正交涉。」

據陸駐日使館公眾號發布的「兩名中國公民在日遇襲 駐日本大使館提醒在日同胞注意加強安全防範」，7月31日9時許，2名男性大陸公民在東京都千代田區遭4名不明身份男子持械毆打致重傷，目前兇手在逃。

公告表示，大陸駐日本大使館第一時間聯繫慰問受傷同胞並赴事發地轄區警署，要求日方馬上採取行動，抓捕嫌犯，嚴懲兇手。

公告稱，針對日本社會近期出現一些排外情緒，中國駐日本大使館已向日本外務省提出嚴正交涉，要求日方切實保護在日中國公民安全與合法權益。

該使館提醒，在日大陸公民和遊客務必提高警惕，加強自身安全防範。包括增強安全意識。密切關注身邊情況，避免前往人員複雜和治安混亂區域；遵守當地法律法規。如遇針對性歧視和糾紛保持冷靜，妥善應對，避免發生肢體衝突，確保人身安全，注意保存證據；如遇緊急情況，請及時向當地警方報案，並聯繫大陸駐日本使領館或外交部全球領事保護與服務應急熱線求助。

大陸外交部發言人郭嘉昆31日主持例行記者會時也被問及此事，他回應，「我們注意到有關報導，中國駐日本使館第一時間向日方表明關切，正在進一步核實情況，我們敦促日方採取有效措施保障中國公民安全。」